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黄河内蒙古河段即将进入流凌阶段 水利部有序开展黄河防凌工作

欧阳易佳
2023年11月11日09:09 | 来源：人民网
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人民网北京11月11日电 （欧阳易佳）据水利部消息，受冷空气南下影响，黄河内蒙古、宁夏等地持续降温。据预测，黄河内蒙古三湖河口至头道拐河段11月13日前后出现流凌，首凌日期可能较常年（11月20日）偏早7天左右。

水利部高度重视黄河防凌工作，周密部署防凌工作。10月24日召开2023～2024年度黄河防凌工作会议，分析研判防凌形势，研究部署本年度防凌工作。对监测预报、水工程调度、动态调整方案、清除障碍和隐患排查等提出明确要求；督促沿黄省区严格落实防凌责任，强化工程巡查防守，落实抢险队伍和物资。

结合本年度黄河防凌的新形势、新特点，修订完善《2023～2024年度黄河防凌调度方案》，科学设定上游（头道拐站）封河流量为700立方米每秒左右，下游（利津站）封河流量为300立方米每秒左右。

下一步，水利部将继续密切监视天气、凌情变化，科学精细调度骨干工程，组织地方全面排查消除防凌风险隐患，加强险工险段和薄弱堤段等巡查防守，确保黄河防凌安全。

(责编：郝帅、高雷)
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