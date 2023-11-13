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第十八届人民企业社会责任奖案例征集正式启动

2023年11月13日09:20 | 来源：人民网
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人民网北京11月13日电 （记者杨虞波罗）近日，第十八届人民企业社会责任奖案例征集正式启动。

2023年是全面贯彻落实党的二十大精神的开局之年，是实施“十四五”规划承前启后的关键一年，也是“一带一路”倡议提出10周年。疫情防控平稳转段后，面对“波浪式发展、曲折式前进”的经济恢复过程，各类市场主体从危机中寻商机、在挑战中勇应战，在稳增长、保就业、强链条、护生态等方面积极践行社会责任，为全面建设社会主义现代化国家开好局、起好步发挥重要作用。

基于此，人民网拟继续主办“2023人民企业社会责任荣誉盛典暨第18届人民企业社会责任奖颁奖活动”。活动将继续以“权威性、大众化、公信力”为宗旨，设置“年度企业奖”“年度案例奖”“乡村振兴奖”“绿色发展奖”“筑梦未来奖”“特别贡献奖”，分别从企业履责、公益行动、乡村振兴、绿色发展、儿童事业、共建“一带一路”等六大维度征集企业履行社会责任的实践案例。

“年度企业奖”重点关注2023年度在信息披露、环境保护、行为合规性、提质增效、改革创新、消费者保障、社会公益、对公共政策的响应等各方面有突出实践成效的企业。

“年度案例奖”重点关注2023年度企业/机构策划并开展实施的具有深刻影响力的社会责任行动案例。

“乡村振兴奖”重点关注2023年度在助力产业振兴、人才振兴、文化振兴、生态振兴、组织振兴进程中，在产业、消费、就业、教育、资金等方面有突出贡献的企业/机构。

“绿色发展奖”重点关注2023年度在生态文明建设进程中，秉持绿色发展理念，加强节能减排体制机制和能力建设，加快调整优化能源产业结构，积极推进生态保护和修复治理，通过促进绿色发展助力“双碳”目标的企业/机构。

“筑梦未来奖” 重点关注2023年度在服务支持党的儿童事业高质量发展，服务青少年健康成长、权益保护和筑梦未来等方面有突出成果和创新实践的企业/机构。

“特别贡献奖”重点关注10年间，助力“一带一路”合作伙伴实现“硬联通”“软联通”“心联通”，推动“一带一路”倡议取得丰硕成果的企业/机构。

评选活动面向中国境内合法注册（包括港澳台）并经营三年以上的独立法人企业或集团（包括大中小微企业）。评选流程包括“报名征集”“案例初评”“网络投票”“专家评审”“结果公示”等环节。获奖企业/案例名单经审核后公布，并通过“2023人民企业社会责任荣誉盛典”、公开报道等多种形式传播推广。

申报企业/机构可通过组织推荐、自荐和他荐等形式在填报系统提报材料，每个申报主体最多参评2个奖项。申报材料收集时间自发布之日起至2023年11月31日17时。申报材料需确保内容真实准确、有据可查。

第十八届人民企业社会责任奖填报系统入口

(责编：杨虞波罗、吕骞)
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