人民网记者 乔雪峰

10月28日，重庆首次开行市场采购贸易专列——渝新欧“中国重庆—白俄罗斯明斯克”，从中欧班列（渝新欧）始发站重庆市沙坪坝团结村铁路中心场站出发，搭载着55个集装箱、约600万美元的汽车零配件、五金餐具、户外用品、灯饰灯具、办公用品等货品，首班“市场采购贸易”专列预计在10余天后抵达白俄罗斯首都明斯克。

物流业与国民经济息息相关，一头连着生产，一头连着消费。当前，现代物流业已经成为经济社会发展中不可缺少的关键因素，成为国民经济发展的基础性产业。

近日，中国物流与采购联合会发布了2023年10月份中国物流业景气指数，数值为52.9%，较上月回落0.6个百分点。

“10月份，物流业景气指数较上月小幅回落，但仍保持扩张趋势。”中国物流与采购联合会总经济师何辉表示，10月份业务总量指数、新订单指数均处于扩张区间，三大区域呈现均衡增长，各区域物流活动仍保持较好活跃度。后期来看，宏观经济具备发展韧性，经济增长内生动力将稳步释放，物流运行具备企稳基础，物流行业继续保持乐观预期。

我国物流业仍保持较高活跃度

助力经济持续向好

“10月份物流景气平稳运行，东中西部地区发展相对均衡。”中国物流信息中心物流统计处处长胡焓则分析称，分行业来看，10月份铁路运输、航空运输、仓储物流、邮政快递等业务总量指数均在景气区间，其中道路运输业业务总量指数连续多个月在52%以上较好水平，大宗物资运输需求有所提振，铁路运输业业务总量指数为52.6%，环比上升0.5个百分点。

胡焓进一步指出，10月份物流业景气指数尽管有所回落，但总体来看物流活动仍保持较高活跃度，一方面是“金九”之后“银十”居民消费动能的持续带动，另一方面多项稳投资、稳预期政策出台推动供应链上下游需求逐渐恢复。

2023年是邮政快递业自2010年以来第14次迎战快递业务旺季。据了解，今年快递业务旺季从11月1日开始，到2024年春节前夕结束，时长102天。

邮政快递业旺季的到来无疑为未来中国物流业发展注入了一针“强心剂”，记者从国家邮政局获悉，11月1日至11月4日，全网累计揽收量20.27亿件，同比增长16.1%，环比增长31.0%，再创历史新高，折射出我国消费市场的蓬勃活力，是经济恢复向好的生动写照。

国家邮政局相关负责人表示，每年的快递业务旺季都是行业发展动能进一步释放的关键时期，也是企业产能提升的重要窗口期。为应对旺季高峰，邮政快递业在场地、车辆、分拣设备、信息系统等方面进行了扩容和升级，行业的承载能力和运行效率实现大幅提升，并对人员进行了储备和培训，以满足人民日益增长的更好用邮需要。

电商快递物流发展势头良好

激发消费市场繁荣活力

蓬勃发展的现代物流业不仅激发了消费市场的繁荣活力，也激发了产业融合的新动能，为其他产业发展和供需良性循环带来了利好。

眼下，正值苹果成熟上市的季节，在山东省鄄城县箕山镇妙屯村的40余亩苹果园里，一个个通体红艳、圆润饱满、惹人喜爱的苹果挂满枝头，果农们也开始了一天的忙碌，一边采摘苹果，一边打包装箱，果园里充满着欢声笑语，一片祥和的场面。

据介绍，这些苹果将会通过电商物流平台，销往全国各地，销售回来的资金，让当地老百姓的钱袋子实实在在的鼓起来。

产业兴则农村兴，产业富则农民富。据妙屯村负责人艾体占介绍，近年来，当地重视交通物流网络建设，借助便利的交通条件带动产业发展，大力发展特色种植养殖，帮助村民实现家门口就业，推动实现强村富民，实现产业增效，群众增收。

胡焓表示，在生鲜产品购物和电商网购业务增长拉动下，航空物流和电商快递物流发展势头良好，航空运输业业务总量指数为53.9%，邮政快递业业务总量指数为65.2%，均处于较高景气区间。

多式联运推动“快递出海”再上层楼

为畅通国内国际双循环注入新动力

陆运专线连接东南亚，铁路专列直达中亚、货运航线直飞欧美……今年以来，我国邮政快递部门综合运用海、陆、空等多种运输方式，推动“快递出海”再上层楼，完善了RCEP区域服务网络，提升了“一带一路”的辐射带动能力，在推动内需与外需方面发挥了重要作用，为畅通国内国际双循环注入新动力。

在新疆维吾尔自治区哈密市哈密陆港中心，每天有20余列中欧（亚）班列途经这里，有100对货运列车经哈密东站编组后开往新疆各地。

据了解，哈密是共建“一带一路”的重要节点城市，目前，哈密陆港中心城北物流港已建成13座标准化仓储设施、贯通式铁路专用线、公铁联运基地等。自9月23日开通运营以来，哈密陆港中心积极发挥进出疆物资分拨和集散作用，陆续到达41标箱中亚班列货物，累计发运超1.1万吨煤炭至中亚国家。

此外，国家邮政局还对2023年快递业务旺季服务保障工作进行了动员部署，要求全系统全行业要继续发挥“错峰发货、均衡推进”核心机制作用，坚持城乡协调、全国联动，坚持安全运行与保障质量并重、末端稳定与维护权益并重，努力打造畅通旺季、安全旺季、暖心旺季。

(责编：罗知之、高雷)

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