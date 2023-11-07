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吴宏：苏州工业园区既是进博会的积极参与者 也是直接受益者

2023年11月07日10:54 | 来源：人民网
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苏州工业园区管委会主任吴宏。受访方供图

苏州工业园区管委会主任吴宏。受访方供图

人民网上海11月7日电（记者许维娜）连续第六年，中国国际进口博览会（以下简称进博会）在上海如期而至，全球共赴东方之约。6日下午，苏州工业园区管委会主任吴宏做客人民网《进博会客厅》时表示，进博会是高水平对外开放的“中国名片”，苏州工业园区是进博会的积极参与者，也是直接受益者。本次进博会期间，园区组织了365家企业、1845名专业观众参加。

吴宏介绍，作为进博会配套活动之一，自去年以来，由园区参与承办的中新服贸论坛，已升级为虹桥国际经济论坛的分论坛，成为虹桥论坛中首个以服务贸易为主题的分论坛。

同日，第六届虹桥国际经济论坛“探寻国际数字治理之道 同创数字产业发展之机暨数字贸易创新高端对话”分论坛举办。“我们将以本次论坛为契机，充分利用中新合作优势，积极探索中新数字贸易合作高质量发展的新路径。”吴宏表示，本次论坛旨在巩固和推动数字贸易国际合作，面向数字贸易技术、产业、合作等议题，共谋发展，深化共赢。

“开放是园区发展的底色，我们始终坚持已走好开放路，积极推动高水平开放，服务构建新发展格局。”对此，吴宏称，园区主要从三个方面着手：

一是擦亮中新合作金字招牌。作为中国和新加坡两国政府间的合作项目，园区积极发挥中新合作“探路者”功能，不断丰富合作内涵，着力推动合作领域从招商引资、规划建设向科技创新、新兴产业、数字经济、绿色低碳、共建“国际化走廊”等领域拓展，借鉴培训从单向学习向双向交流转变，合作的深度、广度和全面拓展。

二是建设具有世界聚合力的双向开放节点。坚持高质量“引进来”，累计引进外资项目5100个，实际利用外资超400亿美元，104家世界500强企业在区内投资项目174个，成为外资总部经济集聚区。

三是持续扩大制度型开放。发挥开放创新综合试验、苏州自贸片区等优势，累计形成制度创新成果190多项，其中12项在全国复制推广。

此外，吴宏还表示，苏州工业园区坚持把数字化转型作为高质量发展的重要动能，聚焦跨境数据流动、数字身份互认、商业和贸易便利化等领域，加速研究和推动围绕DEPA框架下的中新数字贸易合作。目前，园区数字经济核心产业增加值占GDP比重达24.6%，可数字化交付的服务贸易占服务贸易总额70%左右，占苏州40%、江苏全省15%左右。

“下一步，我们将聚焦数字贸易、数字文化、数字金融等产业赛道，营造更优数字贸易营商环境，打造高端数字贸易集聚区，为区域经济高质量发展注入新动能。”吴宏说。

(责编：罗知之、高雷)
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