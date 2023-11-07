人民网北京11月7日电 （记者夏晓伦）近年来，我国制造业韧性强、潜力大、动力足，规模发展巩固扩大，质量效益平稳提升。同时，产业结构持续优化，不断向高端化、智能化、绿色化转型升级。

专家表示，制造业是我国实体经济的基础，也是科技创新的主战场，要大力推动制造业高端化、智能化、绿色化发展，加快建设制造强国。在复杂严峻形势下，制造业高质量发展靠的是不断加强技术研发，持续提升创新能力。

今年以来，多地出台一系列推动制造业高质量发展新举措，坚持创新是引领高质量发展的第一动力，不断以创新赋能实体经济，进一步激活制造业发展动能。

以东部地区的制造业大省江苏为例，该省7月印发实施的《加快建设制造强省行动方案》（以下简称《方案》）就部署了16个先进制造业集群和50条产业链的产业体系建设工作，通过聚焦轻工、纺织、冶金、化工、建材、机械加工等六大传统行业，开展“淘汰落后、老旧更新、绿色转型、产品提档、布局优化”等五大行动。

同时，驱动实体经济稳定增长的主要动力来自科技创新、先进制造业、绿色发展和更具活力的中小微企业。近日，在江苏沭阳，一条20万吨/年电镀铬薄板生产线正式投产。据介绍，这条电镀铬薄板生产线由友富技术团队自主集成，从项目立项到安装、生产历时仅10个月时间，包括自主设计、自主集成、自主成套，无论从生产速度还是产能上，都代表了国内先进水平。

“这条电镀铬薄板生产线的投产，意味着我们在金属包装领域，具备了电镀锡、电镀铬两种产品的生产能力，产品覆盖更多金属包装领域，。”友富薄板总经理梁泽鹏介绍，连续退火生产线正在抓紧建设，预计明年上半年投产，这将引领我们的制造水平迈上新的更高台阶。

可见，企业是国家创新体系的主体，是科技创新活动的主要组织者和参与者。有《报告》指出,在国家科技创新战略深入实施的进程中,企业的创新主体地位不断增强,创新主导的内生动力、能力和作用日益凸显。

同时还有观点认为，部分地区在推进产业布局、创新投入时存在低水平重复建设、同质化竞争等现象，未能形成创新合力。

对此，专家建议，提升我国制造业竞争力，要通过开展新一轮大规模技术改造，赋能传统产业焕发新生机，加强创新企业家、科技人才、创新服务者队伍建设，瞄准未来产业重点发力。

(责编：罗知之、高雷)

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