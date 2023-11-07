人民网北京11月7日电 （焦磊）繁荣的生态是操作系统成功的核心要素之一，背后的人才支撑尤为重要。日前，由开源鸿蒙项目群技术指导委员会主办的第二届OpenHarmony技术大会在京举行，本次大会以“技术筑生态，智联赢未来”为主题，开源鸿蒙与高校联合成立的“开源鸿蒙技术俱乐部”在会上亮相并揭榜年度课题。

开源鸿蒙项目群技术指导委员会委员武延军表示，开源鸿蒙生态发展迅速，已凝聚51家共建单位、超6200名开发者，累计贡献代码行数超过1亿行。

据了解，开源鸿蒙技术俱乐部作为开源鸿蒙长期生态建设的重要组成部分，在高校生态、科研、人才培养等方面发挥着重要作用。武延军表示，作为高校与开源鸿蒙社区交流、合作的桥梁，开源鸿蒙技术俱乐部首先是面向社区，把高校专家的力量汇聚起来，共同解决开源鸿蒙的技术难题。同时，牵引优秀的学生参与社区开发，并借助教育资源培养操作系统一流人才。最后，面向高校，为专家学者提供科研方向、课题以及研究支撑，为高校师生提供专家资源与企业资源，推动形成产学研用闭环。

据悉，在推动与开源鸿蒙技术俱乐部产学研融合共建的同时，开源鸿蒙未来的生态建设也呈现出开放与多元的姿态。除了发布“终端操作系统十大技术挑战方向”，并针对每个方向搜集、分解、评选出37道开源鸿蒙年度课题外，还包括围绕操作系统领域举办特定命题的技术竞赛，联合技术指导委员会、技术支撑组等社区专家举办开源鸿蒙城市论坛，组织高校学生参加开源鸿蒙竞赛训练营等，多措并举打造产学研用生态闭环。

“开源鸿蒙的目标是面向全场景、全连接、全智能时代，基于开源的方式，从技术驱动、社区与平台、开源开放三方面，为国内操作系统技术发展奠定可持续、高质量发展的基础。”武延军表示。

(责编：罗知之、高雷)

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