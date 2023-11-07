人民网北京11月7日电 （记者孙阳）11月6日，由商务部和联合国全球契约组织主办，全球化智库（CCG）与中国国际进口博览局共同承办的第六届中国国际进口博览会暨虹桥国际经济论坛“提升全球产业链供应链韧性论坛”在上海国家会展中心举办。众多国内外专家和企业代表热议全球产业链供应链发展趋势、中国在其中的角色作用等话题，助力推动世界经济走上持续复苏轨道。

进博会虹桥国际经济论坛“提升全球产业链供应链韧性论坛”在上海举办。主办方供图

据介绍，本次论坛由开幕式、两场圆桌讨论和两场报告发布会组成，深度聚焦全球产业链供应链在经济全球化中的重要性，议题设置涵盖全球产业链供应链新趋势特点及其影响因素、稳定且有韧性的产业链供应链体系与中国经济发展等。

全球化智库（CCG）理事长、原国务院参事王辉耀发表开幕致辞。商务部原副部长易小准，商务部原副部长蒋耀平，中国远洋海运集团副总经理张勇，巴黎政治大学国际事务学院院长、西班牙外交、欧盟与合作前部长阿兰查·冈萨雷斯（Arancha González），联合国助理秘书长、联合国全球契约组织总干事桑达·奥佳博（Sanda Ojiambo），现任联合国儿童基金会（UNICEF）驻华代表桑爱玲(Amakobe Sande)在论坛上作主旨发言。

王辉耀在开场致辞中表示，世界动荡的局势导致全球产业链、供应链出现了区域化、碎片化的趋势，并导致全球供应链日趋“短链化”。然而，中国处于价值链供应链中心位置，仍被跨国公司所青睐。他强调，进博会是向全球再次提供新公共产品的平台，未来进博会等大会不仅对中国来说是强有力的支撑，更可能成为一个世界采购平台，推动升级产业链的稳定性。

易小准回顾了冷战结束后蓬勃发展的经济全球化和全球供应链为世界带来的长达三十年的高增长、低通胀的超长景气，以及从2008年的金融危机就开始逐渐退潮的经济全球化。面对当前全球经济下行的巨大风险，他呼吁主要大国都应当摒弃零和思维，回归在WTO框架下的多边合作，共同维护一个开放、稳定和富有韧性的全球供应链。

蒋耀平认为，数字贸易通过数字技术和数字服务给各领域带来了颠覆性创新，主要体现在让“不可能”转变为“可能”、“不可贸易”服务转变为“可贸易”以及“传统供应链”转变为“数字化柔性供应链”，带动了全球产业链、供应链加速调整优化，为全球经济增长注入了新的动力。此外，他还分享了自身的对于加快发展数字贸易的三点建议：要坚持创新引领、坚持对外开放以及坚持合作共赢。

张勇表示，中远海运集团正全力布局绿色低碳和数字智能两个新赛道，加快实现韧性航运、绿色航运、低碳航运、智能航运、包容航运“五个航运”的战略目标，努力建设“丝路海运”港航贸一体化发展先行样板。

阿兰查·冈萨雷斯提出，第一，企业必须要关注可持续发展；第二，安全性是不容忽视的变化，业界必须要去重新定义各自的风险管理方法；第三，新技能和技术在服务贸易中的应用会使之发展锦上添花，但仍要去考虑技术方面的竞争及监管问题。

桑达·奥佳博认为，当前全球危机加深的形势不容乐观，但富有韧性的绿色供应链可以成为解决方案的关键部分，而创新以及区域和全球伙伴关系是建立更具可持续性和有韧性的供应链的关键。

桑爱玲强调了供应链对于联合国儿童基金会工作开展的重要性。她表示，联合国儿童基金会的供应链应具有敏捷性、灵活性和可持续性，最重要的是具有韧性。在开展各项工作的过程中，中国一直是重要的合作伙伴，持续与中国供应商开展合作，有利于维护供应链韧性，进而造福儿童。

据悉，CCG研究撰写的报告《人才、创新与产业链韧性报告（2023）》在本次论坛上发布。该报告通过对包括中国在内38个全球主要国家的相关数据进行分析，从人才资本、创新资源、产业总体情况、制造业表现、企业活力五个维度比较了产业韧性表现，并以新能源汽车和半导体产业链为案例，分析了人才与创新对产业链韧性的影响，针对性提出相关建议，为共同构筑安全稳定、畅通高效、开放包容和互利共赢全球产业链体系提供参考。

自2015年联合国通过2030年可持续发展议程以来，世界各国一直在努力实现17项可持续发展目标（SDGs），以解决当今世界面临的各种重大挑战，推动建设更加公平、包容和可持续的未来。本次论坛上，联合国全球契约组织发布了报告《践行全球发展倡议，加速实现可持续发展目标：动力电池碳足迹及低碳循环发展白皮书》，该报告聚焦新能源动力电池行业全价值链上的多重利益相关方以及其行动实践，从全生命周期角度对动力电池的回收、再利用和处置进行分析研究，并通过企业案例为企业和相关方提供重要参考，推动低碳循环经济更进一步。

(责编：罗知之、高雷)

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