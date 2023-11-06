人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

国务院国资委：央企青年要勇当加快建设世界一流企业的排头兵

2023年11月06日20:59 | 来源：人民网
小字号

“广大央企青年要锚定提升企业核心竞争力和增强核心功能，聚焦‘三个作用’发挥，勇当加快建设世界一流企业的排头兵、急先锋和主攻手。”日前，国务院国资委党委书记、主任张玉卓在由国务院国资委党委主办，国务院国资委党委组织部、中央企业团工委、中央企业青联承办，国家电网协办的中央企业青年精神素养提升工程推进会暨团员和青年主题教育工作会议上表示，中央企业各级党组织要把青年精神素养提升工程作为党建带团建重要载体，领导和推动团组织扎实开展团员和青年主题教育，引领央企青年坚定不移听党话、跟党走。

 据介绍，近年来中央企业各级团组织在国务院国资委党委和共青团中央的具体领导下，扎实推进党建带团建工作，创新开展青年精神素养提升工程，引领央企青年思想上深刻淬炼、精神上洗礼升华、作风上有力锤炼、工作上有效促进。

国务院国资委党委委员、副主任谭作钧表示，国务院国资委部署开展中央企业青年精神素养提升工程，先试点、再扩面、全覆盖，引领11万个基层团组织、500万央企青年开展大学习、大讨论、大实践，取得了一系列重要成果。下一步，要巩固青年精神素养提升成果，持续用党的创新理论武装青年、统一思想行动，更好引领央企青年在深学细悟中铸牢对党忠诚、坚定理想信念、发扬斗争精神、勇于挺膺担当，争做一心向党、一身本领、一贯担当、一生奋斗的新时代央企好青年。

共青团中央书记处书记胡百精表示，深入推进中央企业团员和青年主题教育，要准确把握目标任务，突出国资央企特色，有力有序推进各项工作，理论学习要体现针对性、规范性，交流研讨要注重参与感、现场感，实践体验要突出灵活性、实效性，岗位建功要聚焦“国之大者”、央企担当，确保团员和青年主题教育取得实效。

另据介绍，会上国家电网党组书记、董事长辛保安作了题为《坚持旗帜领航 提升精神素养 凝聚加快建设世界一流企业的青春力量》的专题发言。此外，在同时举办的“时代青年之问”论坛上，谭作钧以“新时代党和国家需要什么样的青年”为题作主旨演讲；中国华能党组书记、董事长温枢刚，中核集团党组副书记、总经理顾军，中国石化党组副书记、董事钟韧，中国工程院院士戚发轫作主题交流。

(责编：王连香、高雷)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
国务院国资委：央企青年要勇当加快建设世界一流企业的排头兵
　　“广大央企青年要锚定提升企业核心竞争力和增强核心功能，聚焦‘三个作用’发挥，勇当加快建设世界一流企业的排头兵、急先锋和主攻手。”日前，国务院国资委党委书记、主任张玉卓在由国务院国资委党委主办，国务院国资委党委组织部、中央企业团工委、中央企业青联承办，国家电网协办的中央企业青年精神素养提升工程推进会暨团员和青年主题教育工作会议上表示，中央企业各级党组织要把青年精神素养提升工程作为党建带团建重要载体，领导和推动团组织扎实开展团员和青年主题教育，引领央企青年坚定不移听党话、跟党走。…
业界：发挥并购重组主渠道作用 服务上市公司高质量发展
　　人民网北京11月6日电 （黄盛）上市公司是经济高质量发展的重要“压舱石”，并购重组则是上市公司重要的资本运作方式，对企业实现多元战略、发挥协同效应、扩大市场份额具有明显加速器的作用。 那么在全面注册制背景下，资本市场如何发挥并购重组主渠道作用，服务上市公司高质量发展？对此，在日前举办的中国上市公司协会2023年上市公司并购重组高质量发展大会上，业界代表与专家学者进行了探讨。…
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2023 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部