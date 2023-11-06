“广大央企青年要锚定提升企业核心竞争力和增强核心功能，聚焦‘三个作用’发挥，勇当加快建设世界一流企业的排头兵、急先锋和主攻手。”日前，国务院国资委党委书记、主任张玉卓在由国务院国资委党委主办，国务院国资委党委组织部、中央企业团工委、中央企业青联承办，国家电网协办的中央企业青年精神素养提升工程推进会暨团员和青年主题教育工作会议上表示，中央企业各级党组织要把青年精神素养提升工程作为党建带团建重要载体，领导和推动团组织扎实开展团员和青年主题教育，引领央企青年坚定不移听党话、跟党走。

据介绍，近年来中央企业各级团组织在国务院国资委党委和共青团中央的具体领导下，扎实推进党建带团建工作，创新开展青年精神素养提升工程，引领央企青年思想上深刻淬炼、精神上洗礼升华、作风上有力锤炼、工作上有效促进。

国务院国资委党委委员、副主任谭作钧表示，国务院国资委部署开展中央企业青年精神素养提升工程，先试点、再扩面、全覆盖，引领11万个基层团组织、500万央企青年开展大学习、大讨论、大实践，取得了一系列重要成果。下一步，要巩固青年精神素养提升成果，持续用党的创新理论武装青年、统一思想行动，更好引领央企青年在深学细悟中铸牢对党忠诚、坚定理想信念、发扬斗争精神、勇于挺膺担当，争做一心向党、一身本领、一贯担当、一生奋斗的新时代央企好青年。

共青团中央书记处书记胡百精表示，深入推进中央企业团员和青年主题教育，要准确把握目标任务，突出国资央企特色，有力有序推进各项工作，理论学习要体现针对性、规范性，交流研讨要注重参与感、现场感，实践体验要突出灵活性、实效性，岗位建功要聚焦“国之大者”、央企担当，确保团员和青年主题教育取得实效。

另据介绍，会上国家电网党组书记、董事长辛保安作了题为《坚持旗帜领航 提升精神素养 凝聚加快建设世界一流企业的青春力量》的专题发言。此外，在同时举办的“时代青年之问”论坛上，谭作钧以“新时代党和国家需要什么样的青年”为题作主旨演讲；中国华能党组书记、董事长温枢刚，中核集团党组副书记、总经理顾军，中国石化党组副书记、董事钟韧，中国工程院院士戚发轫作主题交流。

(责编：王连香、高雷)

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