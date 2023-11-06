人民网北京11月6日电 （黄盛）上市公司是经济高质量发展的重要“压舱石”，并购重组则是上市公司重要的资本运作方式，对企业实现多元战略、发挥协同效应、扩大市场份额具有明显加速器的作用。 那么在全面注册制背景下，资本市场如何发挥并购重组主渠道作用，服务上市公司高质量发展？对此，在日前举办的中国上市公司协会2023年上市公司并购重组高质量发展大会上，业界代表与专家学者进行了探讨。

安徽省政协党组成员、副主席周喜安表示，近年来，安徽注重发挥资本市场枢纽功能，着力做强资本市场安徽板块，不断推进上市公司高质量发展。接下来要通过提升上市公司并购质效、推动区域产业集聚、强化文旅发展金融保障等，为文旅企业提供更加灵活多样的产品和服务，助力文旅企业更好地发展。

黄山市委副书记、市长何毅表示，黄山是安徽的“窗口”、中国的“名片”、世界的“瑰宝”，是中国现代旅游的始发地和具有世界影响力的旅游城市。他用四个词介绍了黄山，“四通八达”即区位优势日益凸显，“得天独厚”即自然资源优势突出，“徽风皖韵”即历史文化底蕴厚重，“风生水起”即产业优势加速显现。期盼上市公司、金融机构入股黄山、加盟黄山、重仓黄山，以高质量投资为大黄山建设提供有力支撑、注入强劲动能。

中上协党委书记、执行副会长柳磊表示，中央金融工作会议中强调，要加快建设金融强国，坚定不移走中国特色金融发展之路，更好发挥资本市场枢纽功能，大力提高上市公司质量。中上协作为中国证监会领导下的上市公司全国性自律组织，始终将服务、引导上市公司高质量发展作为中上协开展工作的出发点和落脚点。下一步，中上协将继续在发挥自律管理作用，引导上市公司规范发展上下功夫，特别是，发挥好并融委专业作用，助力上市公司并购重组提质增效；发挥好协会平台作用，强化上市公司文化和旅游产业发展的工作合力。同时，中上协将一如既往愿与社会各界共同努力，为推动提高上市公司质量、维护资本市场持续健康发展贡献力量。

另据介绍，此次会议以“共融发展、创领未来”为主题，并在主旨演讲环节邀请与会嘉宾围绕全面注册制下并购重组实践与思考，从央国企提质增效、境内外并购市场趋势、新经济以及科技创新国家战略等角度进行了研讨。此外，中上协文化和旅游专业委员会设立启动仪式也同步举行。

(责编：王连香、高雷)

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