人民网北京11月6日电 （记者杜燕飞）稀土是战略性矿产资源。日前，在中国有色金属工业协会主办的2023（第六届）中国稀土论坛上，与会嘉宾表示，当前，我国稀土行业，市场占有率不断提高，科技成果不断涌现，行业发展更加集约化，运行更加规范，迈出了“由大到强”高质量转变的步伐。下一步，要着力推进资源高值利用、拓展下游应用、提升科技创新能力，推进产业转型升级，确保我国稀土产业链安全可控，推动稀土产业高质量发展。

与会嘉宾认为，在看到成绩的同时，我国稀土产业大而不强、全而不精的问题仍然存在，绿色发展水平有待提升，高端稀土新材料存在短板，产业创新能力需要加强。同时，我国稀土资源开发利用面临着资源勘查程度低、开发监管难度大等问题。

为推进稀土行业高质量发展，国家发改委产业司司长卢卫生建议，要巩固产业发展优势，要做强、做优、做大稀土骨干企业，更好地发挥在引领产业发展中的示范作用；强化创新引领作用，要围绕国家重大战略、新兴产业发展的需要，聚焦产业发展的共性问题，集中力量开展技术攻关；持续推进产业转型升级，要持续加大环境保护和技术改造投入，进一步提升稀土产业现代化发展水平。

“我国稀土全行业要主动适应和引领新一轮科技革命和产业变革，突出重点、抓住关键，以产业转型升级为方向，以创新发展为动力，以加强全产业链管理为抓手，推动稀土产业高质量发展，为加快推进新型工业化提供有力支撑。”工信部原材料司副司长张海登说。

自然资源部矿业权管理司保护性开采特定矿种管理处处长王史堂表示，将加大稀土资源开采监管力度，保障战略资源安全，立足于我国稀土资源禀赋，加快推进绿色转型，实施全面节约战略，会同相关部门加强国内勘查开发，积极利用国外资源和市场，助推稀土企业集团整合重组，确保我国稀土资源产业链供应链安全。

“要巩固稀土战略资源的韧性，更好服务国家战略；加快提升创新能力，锻造高端发展新优势；加大绿色低碳和集约化转型力度，提升行业发展新形象；强化‘两化融合’，提升行业智能化水平；坚持高水平对外开放，不断拓宽发展新空间。”中国有色金属工业协会党委书记、会长葛红林表示。

中国稀土集团有限公司党委书记、董事长敖宏认为，要坚持“两种资源”“两个市场”并重，强化安全保障支撑；打造良好发展生态，巩固全球产业链优势地位；聚焦国家科技创新需求，打造科技创新新高地；强化资源延伸综合应用，推动产业价值高端化发展。

论坛发布了《推动稀土行业高质量发展共识》，要求强化资源安全保障，筑牢产业发展根基；坚持科技创新驱动，打造高质量发展新引擎；加快产业改造升级，提升现代化发展水平；强化行业自律，努力构建产业命运共同体。

其中，科技创新方面，要聚焦关键共性技术、原创性技术和引领性技术开展联合攻关，培育拓展稀土在新能源、新能源汽车、工业电机等领域的高端应用。加快产业改造升级方面，加大冶炼高盐废水处理、放射性废渣处置力度，提升行业绿色发展水平；推动大规模选冶和高端新材料产线智能化改造，提升生产设备数字化率、关键工序数控化率和数字化管理水平。

(责编：王连香、高雷)

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