人民网上海11月6日电 （记者许维娜）11月5日，随着第六届中国国际进口博览会开幕，第六届虹桥国际经济论坛如约而至。6日下午，第六届虹桥国际经济论坛“探寻国际数字治理之道 同创数字产业发展之机”分论坛暨数字贸易创新高端对话举办。

论坛上，与会嘉宾通过项目发布、主旨演讲、高端对话，探讨数字贸易领域的创新与机遇，进一步扩大中新合作，促进数字贸易发展共识，推动服务贸易向数字化、智能化、绿色化转型。

作为论坛承办方之一，苏州工业园区管理委员会相关负责人表示，该论坛作为进博会的重要配套活动，是世界看江苏、看苏州、看园区的重要窗口，也是吸引更多全球企业特别是数字经济和数字贸易企业来苏投资兴业的重要途经。

上述负责人还表示，苏州工业园区是中国和新加坡两国政府间的重要合作项目，在推动服务贸易、数字贸易发展方面具备优势。目前，园区累计7个案例入选国家服务贸易创新发展试点“最佳实践案例”，占江苏省一半。在数字贸易方面，园区可数字化交付的服务贸易占服务贸易总额70%左右，占苏州全市近40%、全省15%左右。

据悉，本届论坛由商务部、江苏省人民政府、全球服务贸易联盟主办，江苏省商务厅、苏州市人民政府、苏州工业园区管理委员会承办。