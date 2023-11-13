人民网北京11月13日电 （记者李栋）近日，我国三项农业文化遗产系统顺利通过专家评审，正式被联合国粮农组织认定为全球重要农业文化遗产。截至目前，我国全球重要农业文化遗产增至22项，数量继续保持世界首位。

联合国粮农组织认定的三项全球重要农业文化遗产分别为：河北宽城传统板栗栽培系统、安徽铜陵白姜种植系统和浙江仙居古杨梅群复合种养系统。

河北宽城传统板栗栽培系统已有3000多年历史，是以板栗栽培为核心，作物、药材、家禽等合理配置的复合种养体系。当地居民因地制宜创造了立体种养、树体修剪管理、水土资源合理利用等技术体系，有效保护了当地农业物种和生物多样性。

河北宽城传统板栗。农业农村部供图

安徽铜陵白姜种植系统已有2000余年历史。铜陵白姜以“块大皮薄，汁多渣少，肉质脆嫩、香味浓郁”而称名于世。在长期生产实践中，当地居民创造了姜阁保种催芽、高畦高垄种植、芭茅搭棚遮荫等三项独特的传统生产技术。

安徽铜陵白姜。农业农村部供图

浙江仙居古杨梅群复合种养系统是“梅－茶－鸡－蜂”有机结合的复合型山地农业模式。仙居是世界人工栽培杨梅起源地之一，距今已有1600年的杨梅栽培史。经过千年的发展与世代选育，当地积累了数量众多、类型多样、品种丰富、谱系完整的古杨梅种质资源。现存百年以上古杨梅树13425棵。

浙江仙居古杨梅。农业农村部供图

“农业文化遗产的认定，对于地方特色农产品的发展和乡村旅游、休闲农业发展，都会带来非常重要的促进作用，让更多人去了解。”农业农村部全球重要农业文化遗产专家委员会主任委员闵庆文表示，全球重要农业文化遗产的认定不仅增强了当地人的文化自信，更让中国优秀的传统农耕文化更好地为世界所了解，同时也推动了当地的发展。

(责编：杨虞波罗、吕骞)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经