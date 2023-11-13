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新一轮冷空气蓄势待发 15日起影响我国大部地区

2023年11月13日10:42 | 来源：人民网
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人民网北京11月13日电 （记者杨虞波罗）据中央气象台消息，15日至17日，又将有一股冷空气自西向东影响我国大部地区，气温将先后下降4-6℃，局地降温幅度可达8-10℃；陕西中北部、山西北部、内蒙古中东部、东北地区等地部分地区有小到中雪或雨夹雪，黑龙江东部等地局地有大到暴雪。

雨雪方面，预计今明两天，新疆北部和东部、甘肃、青海北部、宁夏等地部分地区有小到中雪或雨夹雪，其中，新疆阿勒泰地区、塔城地区及沿天山地区、甘肃祁连山山区等地局地有大雪；西南地区、江南、华南等地部分地区有阴雨天气，主要以小雨为主，云南中南部、广西西部、海南岛等地局地有中到大雨。

另外，13日至14日，我国近海海域风力仍然较大，中央气象台今晨继续发布大风蓝色预警：预计今天白天至夜间，东海大部海域、台湾海峡、台湾以东洋面、巴士海峡、南海北部和中部海域、北部湾将有7-8级、阵风9级的大风，其中台湾海峡部分海域风力可达9级、阵风10级。

(责编：杨虞波罗、吕骞)
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