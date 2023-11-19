人民网北京11月19日电 （焦磊）今年以来，AIGC技术在互联网产业链上下游得到了广泛应用，赋能美术创作、媒体剪辑、效率提升和智能问询等多领域，为各行各业带来了巨大变革机遇。

如何保障信息安全、如何避免信息误导、如何确保技术的公平使用……AIGC在快速商业化落地的同时，也给应用带来了诸多挑战。香港互联网专业协会会长、中手游联合创始人兼副董事长冼汉迪认为，数字素养不仅仅是一个技术问题，而是一个社会问题。在数字化的世界里，如何理解信息、使用工具以及如何做出道德和伦理的选择，都是每个人需要面对的问题。因此，提升全民的数字素养，以及建设网络文明，是所有社会成员共同的责任。

数字技术的发展给不同人群所带来的便利具有差异性。冼汉迪表示，数字素养和网络文明的普及有利于缩小不同群体间的数字鸿沟，需要关注老年人、残疾人、青少年、贫困地区人口等群体的数字素养和技能提升需求，增强其通过数字技术和应用参与经济社会生活的能力。

冼汉迪认为，“数字素养不只是提升技能，而是一种新的文明素质。在这个越来越依赖网络的时代，我们需要培养公民的数字素养，让每一位数字公民都能够批判性地思考和使用数字信息，而不是被信息控制。同时，也需要弘扬网络文明，让网络空间成为健康、积极、有益的社区，而不是充满负面信息和行为的地方，也必须杜绝‘按键伤人’的不良风气。”

如今，中国已是全球数字发展的推动力量和引领者。冼汉迪表示，中国各行各业的数字化转型既是全球数字发展道路的重要示范，又是数字中国建设的重要环节。企业和个人要积极提升数字素养、共同建设网络文明。

(责编：王震、吕骞)

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