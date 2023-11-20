原标题：泸州老窖入选商务部“中华老字号守正创新十大案例”

为更好总结经验，引领老字号守正创新发展，日前，由商务部流通发展司发起并组织评选的中华老字号守正创新案例正式发布。来自白酒、瓷器、中医药等领域的10家企业入选“中华老字号守正创新十大案例”，共同诠释中华老字号守正创新的使命担当，树立了老字号企业弘扬传统、创新发展的典范。泸州老窖股份有限公司凭借在品牌创新、品质创新、营销创新等领域的典型做法和突出成果成功入选，也是白酒行业唯一入选企业。

中华老字号是我国工商业发展历史中孕育的“金字招牌”。一直以来，老字号在推动国民经济发展、弘扬中华优秀传统文化、满足人民美好生活需要等方面发挥着积极作用。“浓香鼻祖”泸州老窖是在明清36家酿酒作坊群基础上发展起来的国有大型酿酒企业，是浓香技艺的开创者、浓香标准的制定者和浓香品牌的塑造者。作为百年老字号名酒企业，泸州老窖在发展中始终坚持“守正出奇”，不断擦亮老字号金招牌，让老字号焕发新活力。“正”，是坚守“浓香鼻祖”的历史地位，坚守传统工艺；“奇”，则是创新。

近年来，泸州老窖坚持品牌升级创新，打造“泸州老窖”金字招牌；坚持创新化推动，实现传统产业升级转型；坚持国际化发展，助力中国白酒飘香世界。尤其在品牌塑造、品牌创新领域，泸州老窖构建起清晰聚焦的“双品牌、三品系、大单品”品牌体系，并通过一系列品牌文化赋能措施，着力提升品牌的高度、热度和温度。

在案例遴选过程中，评审专家高度肯定泸州老窖连续举办封藏大典、泸州·高粱红了、国际诗酒文化大会等特色文化IP活动，与中国歌剧舞剧院合作开展经典剧目全国巡演，在全球开展“让世界品味中国”文化之旅行动，在提升品牌热度的同时，塑造了独树一帜的品牌文化。而企业坚持“以消费者为中心”，广泛开展形式多样的消费者建设活动，不仅塑造了高层次的品牌体验，还不断扩大了核心消费者圈层。

为更好地向消费者讲好老字号故事、传递老字号魅力，泸州老窖在产品创新、消费创新上不断探索实践，针对不同消费群体开发了中式果酿酒、养生酒等创新酒类产品。而在消费创新方面，其积极实施营销创新升级，创新打造了国窖1573·冰Joys、窖龄研酒所等沉浸式体验活动；主动开展产品联名，开发出了“白酒风味奶茶”“断片雪糕”等新潮产品；跨界推出“泸州老窖香水”“酒糟面膜”等周边产品，为品牌注入了年轻化、时尚化和个性化的基因。

中华老字号在传承中创新，在创新中发展。未来，泸州老窖将继续秉承“天地同酿 人间共生”的企业哲学，开拓创新、精耕品牌，勇做“品质创新，品牌革命”的先行者，让中华老字号不断绽放时代魅力。

(责编：董童、杨迪)

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