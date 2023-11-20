原标题：全部售罄！开业仅一周 订单爆了 什么这么火？

随着多地气温下降，冰雪旅游热度正持续升温，各大滑雪场开板迎客，多地滑雪场订单销售量、预售量创2019年以来新高。

雪场陆续开板

多地订单量创新高

连日来，张家口崇礼区雪花飘落在各个雪场，滑雪爱好者们一跃而下，感受着欢乐。这家雪场开业仅一周游客就超两万人次，创五年来新高，这个周末，滑雪场内近1200间酒店客房已全部售罄。

河北崇礼某滑雪场总经理 邹中桥：(全雪季)根据开板这几天市场火爆的情况来看，应该会突破60万人次。

长春周边的几家中小型雪场，是吉林省第一批开板的，每天游客接待量都在1000人次以上。

吉林长春市九台区某滑雪场负责人 郑海涛：非常火爆，3天预售将近15000张雪票。

在位于哈尔滨的冰雪运动大世界，多台造雪机昼夜不停工，目前门票预订量已经达到2019年的三倍。

黑龙江哈尔滨某冰雪运动大世界经理 蔡兰菲：哈尔滨市成功申办第9届亚冬会，给雪场带来了更好的发展契机。

中国旅游研究院院长 戴斌：2023年的旅游业迎来了高开高走、逐季回暖的良好态势，我们预计整个冰雪季会超过3亿人次。

“北雪南移” 南方市场成新增长点

近年来，随着滑雪产业的发展以及冰雪旅游的普及，“南客北上”“北雪南移”等南方游客主导的冰雪游消费新趋势逐渐显现。

虾饺、肠粉、烧腊，一盘盘正宗的广东菜出现在新疆禾木滑雪场的餐厅，民宿负责人介绍，这个冬天，来自广东、浙江等地的雪友占到了九成。

新疆禾木某民宿餐厅负责人 戴湘君：我们团队聘请了一名港式的早茶师傅，从广东空运过来的食材大概3天能到我们这里。

眼下，黑龙江漠河的最低气温已接近零下30摄氏度，旅行社推出的极致寒冷新线路，吸引了大量好奇的南方游客。

广东游客 冯一常：第一次看到被冰封住的江水，虽然寒冷，但大家都很热情。

与室外滑雪场不同，南方室内滑雪场有些全年无休或者夜间营业。

浙江长兴某冰雪世界运营经理 张淼：我们开业到现在总共已经接待了超过5万人次，营收已经突破了1000万元。

“冷资源”变“热产业” 多地出台优惠政策

随着冰雪出游人次及旅游消费迎来大幅增长，各地也积极出台优惠政策，冰雪游全产业链加班加点，迎接正在到来的旅游高峰。

新疆阿勒泰地区各地推出景区免门票、一票通等惠民政策，据统计，阿勒泰地区开板以来累计滑雪人数达86000多人次，营业额2359万元。

除了传统冰雪项目，多地因地制宜，联合各大航空公司、旅行社、互联网平台积极开发新产品和一站式服务，包括极寒挑战、雾凇漂流、雪谷寻鹿、雪地火锅等新玩法也点燃了游客的热情。(央视财经)

(责编：王震、陈键)

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