郭存举

今年以来，全国多个城市推出“以旧换新”购房政策，即购房者可先锁定新房，再由中介进行旧房销售，或者由房企、第三方直接收购旧房，一方面可打消购房者“未卖不敢买”的换房顾虑，另一方面也打通了卖房买房全流程，部分城市同时还提供换房补贴，以期加快释放住房需求。不过，从各地实际成交情况看，政策并没有达到预期效果，还需尽快打通交易中的多重堵点。

精准匹配供需。当前，多地二手房挂牌量持续增加，市场整体信心不足、预期转弱。从挂牌房源情况看，不少房主为改善性置换需求。在这种情况下，应尝试建立精准匹配数据库，为换房者提供多元选择，促进有效供给匹配有效需求，最大程度解决信息不对称问题。同时，相关部门还需规范置换流程和标准，加强二手房评估机制建设，为换房者提供高质量全周期服务。

优化购房程序。在不少城市，二手房交易环节多、周期长，导致改善需求受阻。虽然部分城市围绕资格审查、资料提交、缴纳税款、办理贷款、网签过户等环节，已经加强部门协同，在一定程度上打通了数据壁垒。但也要看到，“以旧换新”对交易周期要求更高，仍需进一步简化程序。此外，房产证办证难等问题曾被不少购房者所诟病，应在更多地区推行“交房即交证”，切实优化购房流程。

降低交易成本。房屋交易涉及税费种类较多、数额较大，一般包括契税、增值税、个人所得税和印花税等。近年来多地降低交易税费，不仅减轻了购房者经济负担，更重要的是提振了购房信心。结合当前市场情况，房屋交易税费仍有压降空间，尤其是单价较高的房子，减少中间环节支出，有利于提升市场交易量。

此外，针对市场交易环节的乱象，规范中介服务不能松劲歇脚，应确保房源信息的真实有效，规范房屋销售明码标价行为，严格保护买卖双方隐私信息，持续打击房源捂盘惜售、制造焦虑情绪等行为。

我国住房发展已从总量短缺转为结构性供给不足，进入结构优化和品质提升时期。人民群众对于住房的要求已经从“有没有”转向“好不好”，因此，应瞄准市场有效需求，有的放矢，促进房地产市场回暖。

(责编：王震、陈键)

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