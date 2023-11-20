金观平

习近平总书记主持召开新时代推动东北全面振兴座谈会时强调，要以科技创新推动产业创新，加快构建具有东北特色优势的现代化产业体系。推动东北全面振兴，根基在实体经济，关键在科技创新，方向是产业升级。要牢牢扭住自主创新这个“牛鼻子”，在巩固存量、拓展增量、延伸产业链、提高附加值上下功夫，以创新链和产业链深度融合促振兴。

东北全面振兴面临新的重大机遇。东北地区是我国重要的农业和工业基地，资源条件较好，产业基础雄厚，发展潜力巨大。以科技创新推动产业创新，有利于东北把资源优势转化为产业优势，构建现代化产业体系，实现全面振兴，为推进中国式现代化贡献更多力量。

推动东北全面振兴，要牢牢扭住自主创新这个“牛鼻子”。科学技术是第一生产力，以科技创新开辟发展新领域新赛道、塑造发展新动能新优势，是大势所趋，也是高质量发展的迫切要求。东北地区应主动对接国家战略需求，整合优化创新资源，加大研发投入，突破更多关键核心技术，不断延伸创新链，着力打造创新高地。人才是科技创新的第一资源。要优化创新产业环境，加强人力资源开发利用，加大人才振兴的政策支持力度，打造更多创业创新平台，支持东北引进人才、留住人才。

推动东北全面振兴，更应注重以科技创新推动产业创新，加速科研成果落地。技术创新从最初就要坚持以企业为主体，以市场为导向，产学研用深度融合。通过推动创新链和产业链深度融合，鼓励企业家与科学家深度合作，提高科技成果转化和产业化水平，不断以新技术培育新产业，引领产业升级。要完善“揭榜挂帅”等市场化机制，集中优质资源，促进产业链上下游企业协同合力攻关，不断丰富产业生态，形成多种所有制企业共同发展的良好局面。

以科技创新推动产业创新，产业升级是重要方向。传统产业是现代化产业体系的基底，不能当成“低端产业”简单退出。东北地区应立足现有优势产业，瞄准高端、智能、绿色等方向，支持企业设备更新、工艺升级、数字赋能、管理创新，加快传统制造业数字化、网络化、智能化改造。同时，推动产业链向上下游延伸，强化产业链配套，发挥产业集聚效应。着力提高产业附加值，迈向价值链中高端。

加快形成新质生产力，是东北全面振兴的关键。可总结借鉴优势产业发展的成功经验，聚焦新能源、新材料、先进制造、电子信息等战略性新兴产业，系统推进技术创新、规模化发展和产业生态建设，激发涌现更多新的优势产业，增强发展新动能。还要积极培育一批未来产业，在应用场景构建、产融合作等方面积极探索，统筹推进标准研制，加快技术、材料研发应用，促进形成新质生产力。

推动东北全面振兴，要注意发挥区域比较优势，做到差异化发展。比如，依托生态环境和生物资源优势，发展现代生物等新兴特色产业，发展冰雪经济和海洋经济等。通过不断摸索创新，努力实践，促进科技创新与产业创新的良性互动，东北全面振兴才能再创佳绩。

(金观平 经济日报)

(责编：王震、陈键)

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