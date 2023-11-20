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第二十一届广州国际汽车展览会（以下简称“广州国际车展”）于2023年11月17日至26日，在中国进出口商品交易会展馆（以下简称“广交会展馆”）举办。本届车展以“新科技·新生活”的主题理念，助力中国汽车工业驶入以新四化为核心的高质量发展快车道

广州国际车展期间，仰望销售事业部总经理胡晓庆在做客人民网“人民车友会”栏目时表示，在传统燃油车时代，多是由缸数和马力决定定位或价格。在新能源时代，豪华定位依然是产品核心技术所赋予的，因此技术创新，以及独一无二的产品体验，是仰望今后重点突破的领域。

“除了产品和研发大量投入之外，高端品牌要在整个服务体系上做好充足准备，去给客户提供可持续的优秀服务。当然‘最’是非常有想象空间的词，我们还在不断学习和成长道路上。”胡晓庆表示，一个好的高端汽车品牌要在每个环节体验上做到极致和最好，客户拿到车之后，他们的满意和口碑才是品牌声量当中最大、最重要的部分。