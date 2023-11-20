周 雷

近日，中国家用电器协会秘书长王雷在2023中国家电健康趋势高峰论坛上表示，健康已成为家电产业的主要创新点，同时也是提振家电消费、促进以旧换新的关键点。

根据奥维云网数据，今年1月至9月，保鲜冰箱、净热一体净水器、感应翻盖智能坐便器等健康家电的零售额增速远高于行业增速。北京奥维云网大数据科技股份有限公司总裁助理赵梅梅表示，从市场表现看，家电市场的修复速度落后于整体消费。家电企业应拓展健康等领域的消费需求。

在今年“双11”电商购物节销售中，美的洗地机和扫地机器人受到消费者欢迎，全屋清洁智能洗地机G9在新品榜上表现抢眼。江苏美的清洁电器股份有限公司产品策略部负责人许建烽表示，消费者已经不满足于居室的基础清洁，更加关注深层次、影响健康的清洁需求，如杀菌、除螨、消毒、全屋360度的清洁。3年来，中国洗地机市场的飞跃式发展，实际上就是消费者对于更深层次健康需求的有力证明。

“健康家电已经成为家庭生活的必备品。我们通过数据调研发现，疫情期间，92%的用户会更加关注家电的健康属性，健康、杀菌、消毒、自清洁、保鲜等都是人们选择家电产品时的重要标签。”海尔智家洗碗机全球企划总监肖磊表示。

《电器》杂志社发布的《2023中国家庭健康家电用户体验调研报告》显示，近七成的受访者认可并需要具有健康功能和属性的家电。然而，在健康需求持续高涨且不断细分的同时，健康家电在实际使用中的体验并不尽如人意。在有关健康家电整体用户体验感受调查中，“夸大健康卖点，与实际不符”“健康功能效果不明显”是用户反馈较多的问题。

王雷表示，在提振产业发展的关键时期，与会者深入探讨主流家电企业如何通过优秀的健康技术、出色的健康理念以及对消费者负责的品牌影响力，为健康事业保驾护航，很有价值。

中国科学院过程工程研究所携手厨电领军企业方太，共建“烹饪环境与空气治理联合实验室”，共同开展绿色健康烹饪研究。本次论坛发布的《2023绿色健康烹饪白皮书》，由中国科学院过程工程研究所联合中国家用电器协会厨房电器专业委员会、北京大学、中国环境科学研究院、宁波方太厨具有限公司等单位共同编制，从烹饪油烟污染现状、排放特征、空气质量影响与危害、绿色和健康烹饪等5个方面，详细阐述了绿色健康烹饪的必要性和紧迫性。这有助于普及绿色健康烹饪理念，也为厨电行业的科技创新提供了参考。

当前，站上产业风口的健康家电，正从健康单品向健康解决方案转型。在以“健康”为主题的创新潮流中，家电及消费电子行业致力于将健康家电从一个细分的品类扩展为可以智能联动、按需定制的多场景产品中心，健康家电技术从一个跨界领域升级为家电产业上下游协同创新的综合解决方案。一条从产品到场景再到体系的“健康+家电”融合发展路径变得日益清晰。

中国家用电器协会副秘书长、《电器》杂志社主编陈莉表示，中国家电行业已经针对健康领域做了很多努力，积累了丰富的产品和技术，并正在积极研究和落地智能家居环境下的健康管理，但是消费端对于家电行业在健康领域的这些布局认知度并不算高。“未来，家电与健康两大领域的融合发展，需要业界投入更大的力气进行消费者教育，着力推广健康产品、健康技术、健康管理解决方案。”(经济日报记者 周 雷)

(责编：王震、陈键)

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