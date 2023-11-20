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第二十一届广州国际汽车展览会（以下简称“广州国际车展”）于2023年11月17日至26日，在中国进出口商品交易会展馆（以下简称“广交会展馆”）举办。本届车展以“新科技·新生活”的主题理念，助力中国汽车工业驶入以新四化为核心的高质量发展快车道。

东风日产汽车销售有限公司用户运营中心部长张劲华在做客人民网“人民车友会”栏目时表示，现在中国市场是全世界最大的汽车销售市场，消费者对产品的使用需求越来越多元化，例如5、6个人的大家庭自驾游将逐渐变为常态，这促进了车企进行产品创新，以满足用户需求。

面对需求日益丰富的中国汽车市场，合资品牌如何保持好自身的竞争力？张劲华认为，合资品牌要积极适应市场变化，拥抱中国市场，同时也要合理运用好中国本土资源，进行技术合作与创新。

据了解，广州国际车展上，东风日产PATHFINDER以全新姿态亮相，并公布了全新的中文命名——探陆，将于明年第一季度正式上市。同时，据介绍，未来3年内日产品牌将向中国市场投放4款本土开发的新能源车型，新车包括轿车和SUV，动力涵盖纯电和混动，首款新车将在2024年投放市场。