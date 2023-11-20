王磊 王海涵

走进淮河能源控股集团铁运分公司车辆段检修车间，满眼望去，机床林立，机器切割、打磨的声音传至耳畔，空气中弥漫着淡淡的“金属味道”。

1999年出生的车辆女钳工刘语涵，身穿蓝色工作服，站在轮对自动测量仪前，一双明亮的眼睛观察着每条轮对的状态。

“轮径差大于两毫米，显示超限。”

“赶紧下料，需要手工测量....。。”

电脑屏幕前的一行异常数据引起了刘语涵的警觉。她一边和同事讨论，一边手持轮径尺测量轮径差、重新填记数据。娇小俏丽的身影，像精灵一样在车间里来回穿梭。

大跨度转行

车辆钳工主要职责是定期对货车车辆部件进行“体检”和“治疗”，小到开口销、挡键，大到摇枕、钩舌、轮对，都要严格把关，确保各项参数都符合标准。

而刘语涵所在的轮轴组是检修车间唯一的女钳工班组，共有6名女工，她是最小的一个。

今年24岁的刘语涵，曾就读淮南职业技术学院护理专业，曾经是一名实习护士。2020年毕业后，她应聘淮河能源控股集团，来到铁运分公司做车辆钳工。这个职业跨度，着实有些大！

刚开始，家里人并不支持，觉得女孩子从事这样的工作比较吃力，可是刘语涵没有退缩，而是坚持自己的想法：“车辆钳工比较辛苦，但是我喜欢。如今，新时代的产业工人拥有更广阔的舞台，作为年轻人我更应该多学技术，实现自己的人生价值。”

隔行如隔山，刘语涵一直在努力转变“角色”。“刚参加现场生产时，工班长让我推送轮对，哪知推了半天轮对居然‘纹丝不动’。”回忆起当时的情景，刘语涵记忆犹新：“一条轮对1吨多重，推送轮对时比较耗费力气，如果不掌握方法是很难移动的。为了能使上劲，工班长教我方法，上身必须要保持45度角的倾斜，前脚掌撑地，配合手上的动作使劲往前蹬，这时轮对就轻松‘出发’了。”

熟稔于心

轮轴组的工作主要负责轮对收入、轮径测量、轴承的退卸及压装工作，不仅是体力活儿，更是一项精细程度高、安全责任重的工作。“轮对收入录入时，数据繁多，容易记混，稍不注意就会出现差错。”刘语涵说。

一次在录入轮轴数据时，因为轴承新造和大修年限不同，刘语涵记错了时间年限，把需要退卸的轮对打上了合格标签，导致一整条流水线需要重新返工，同事们也跟着集体加班。这次经历，对她触动很大。

“作为一名新兵，没有任何钳工理论和实战经验，还让同事跟着一起受累，这样可不行！”刘语涵暗下决心，“要干一行、爱一行、钻一行，一定要干出个模样来。”

为了尽快熟悉轮轴组相关业务知识，刘语涵在住所的墙上密密麻麻地贴着学习计划表，每周一三五看《轮轴检修作业指导书》等理论书籍，二四六复习铁运素质提升App业务试题。

理论学习只是第一步，手工精准测量轮对数据，让刘语涵再次犯了难：“十几种测量工具，每种测量方法不同；刚开始使用量具测量，因为手法不熟练，导致每次测量的数据误差偏大。”刘语涵很是苦恼，为了能尽快熟练掌握测量操作技术，她静下心来跟着师傅从各种量具的使用慢慢开始学，轴端螺栓、轴端标志板信息要重点检查，各种数据限度要求刘语涵很快熟稔于心。

在无数次的量具使用练习后，刘语涵的测量技术突飞猛进，从刚开始一个轴颈要量5分钟，到现在几十秒就可以测一个轴颈，而且每次数据都非常精准。

岗位“大拿”

刘语涵的努力工作，既得到了单位领导的认可，也赢得了同事的好评。为了让她学习更多技能，工班长又安排她到轴承压装岗位“深造”。

“轴承压装是轮轴组的重点岗位，为了让年轻人尽快成长成才，我们尽量多给机会多帮助，希望他们早日成才，担当重任。”铁运分公司车辆段检修车间主任贾杰说。

轴承压装技术要求更高，为了把轴承选配的每道工序学精学细，刘语涵下足了功夫，从轮对轴颈、防尘板座测量入手，使用外径千分尺一边练习测量，一边记背测量尺寸标准及限度。一周后，刘语涵就已经能精准测量出轴颈、防尘板座及轴承内径等尺寸，还能精准计算出其中的配合过盈量。

随着经验的积累和理论知识的不断跟进，刘语涵自己摸索并总结出了“看外观、听异音、手触摸”的九字轮轴检查法。

“通过眼看轮对的外观状态，就能知道轮对踏面是否磨耗超限；不打开轴承的情况下，只通过手感和声音就能辨别出滚动轴承有没有卡顿等轴承故障。”谈起工作心得，刘语涵有点腼腆，却又自信满满、头头是道地讲起了她检查故障的绝活儿：“咯噔咯噔”的感觉就是内外圈剥离，“沙沙”的细声就是轴承缺油，发出轻微的、均匀的“哗啦哗啦”声就是正常的……学过医的她总结道：“判断轴承故障像极了中医‘望闻问切’中的‘切’。”

2022年10月，刘语涵在为轴承做外观检查时，发现轴承存在异音，但她开盖检查后，却没有发现故障。“那么大的异音，怎么可能没问题？”较真儿的刘语涵不太放心，继续对轴承做跟踪检查。经过退卸、擦拭、检查，一处隐蔽的故障终于被发现了——轴承油封松动窜出。就连工作多年的老师傅都很是感慨：“这样的故障很难被发现！”

“当钳工不仅仅是我的工作，更是我的兴趣所在。”面对难啃的“硬骨头”，刘语涵总是以不服输的心态面对。正是凭着这股劲，她在短短两年的时间内，业务技术水平突飞猛进。经她检查、选配优质轮对轴承上千套，发现各类轴承故障近百件，从没让一套“带病”轴承上线。

近年来，一批批朝气蓬勃的95后、00后从一线岗位干起，一步步实现着从“青年小匠”向岗位“大拿”的梦想。

(责编：王震、陈键)

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