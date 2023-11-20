科技日报福州11月19日电 （记者谢开飞 通讯员曹佳奕）水稻在种植过程中，经常因为天气等外部因素发生倒伏，严重影响产量甚至可能造成绝收。这一不利情况能否避免？记者19日从福建农林大学获悉，该校研究团队在全球率先发现了生长素的胞外新受体调控植物生长发育的分子机制，攻克了“植物细胞如何直接感知胞外生长素信号”这一科学难题。这项研究有望通过减弱生长素的作用，在不影响结实率的情况下，提高水稻的抗倒伏能力。相关成果于17日发表在国际期刊《细胞》上。

此次研究发现了两个新的生长素结合蛋白。这两个蛋白定位在细胞膜和细胞壁的间隙中，当生长素出现的时候，可以诱导该生长素结合蛋白和细胞膜上的TMK蛋白激酶形成复合体。该共受体复合体可以激活一系列细胞内相关蛋白，从而将细胞外的生长素信号传递到细胞内部，最终调节植物细胞形态建成，如叶片发育、根的向重力性和结实率等生长发育过程。

福建农林大学的于永强博士说，通过这一技术能精准地调节植物对生长素的响应，创制更高产、更优质农作物。

据介绍，这是继2019年徐通达团队、2021年杨贞标团队分别在《自然》上解析生长素-TMK信号途径后，福建农林大学在原创性科技创新成果上再次取得重要进展，奠定了该校在生长素基础研究领域的国际领先学术地位。

(责编：王震、陈键)

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