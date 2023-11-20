科技日报北京11月19日电 （记者刘艳）为期3天的2023世界5G大会将于12月6日在河南省郑州市召开，记者11月19日从大会组委会获悉，官方网站和微信公众号报名系统现已开通。

世界5G大会是全球首个5G领域国际会议，始于5G应用元年（2019年），国际各方高度重视、业界积极参与，有全球5G合作风向标之称。2023世界5G大会经国务院批准，由科技部和河南省人民政府共同主办，河南省科学技术厅、郑州市人民政府、未来移动通信论坛具体承办。

组委会表示，进入商用第5年，5G已覆盖全球近一半的人口，我国更是迎来5G规模化应用发展关键期和新一轮技术创新期，2023世界5G大会将以“5G变革 共绘未来”为主题，以持续推动5G不断演进创新为目标，着力于满足经济社会各领域各环节对5G的期许，推动构建融合共创、协同创新、开放共赢的全球科技合作体系和产业生态。

据了解，大会将采用“论坛+展会+同期活动”的形式，设置1个开幕式主论坛、12个平行论坛、1.2万平方米展区，同时举办5G融合应用揭榜赛、十大应用案例推选等活动。平行论坛话题覆盖前瞻技术、上下游产业链和先进制造、农业、医疗健康、文旅、交通、能源等重要应用行业。“可观、可感、可交流、可交易”的展览展示，以“创新技术”“数实融合”为主要内容。28个省市、自治区和重点单位推选的400多个优秀项目参与的5G融合应用揭榜赛和5G十大应用案例评选结果也将在大会期间揭晓。

(责编：王震、陈键)

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