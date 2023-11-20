科技日报青岛11月19日电 （记者宋迎迎 通讯员刘琨）继成功完成里岔黑猪克隆工作后，青岛农业大学在克隆技术领域又取得新进展。19日，记者从青岛农业大学获悉，该校哺乳动物体细胞克隆基地迎来新生命——一只健康活泼的橘猫。这是我国首只全流程采用国产设备、试剂和耗材培育的体细胞克隆猫，标志着我国在动物克隆领域拥有了完整的产业链。

此次诞生的克隆猫为141克的雄性橘猫，由代孕母猫妊娠69天后自然分娩。青岛农业大学生命科学学院副教授赵明辉介绍，猫的体细胞克隆对设备、试剂和耗材的要求更高，操作更为精细。此次克隆猫的顺利诞生，不仅是我国在动物克隆技术领域的重要进展，也是我国高端设备制造、精密加工和化工等领域快速发展的一个缩影。

据悉，本项研究始于2020年。当年，赵明辉带领研究团队进行猪体细胞克隆时，发现进口药品频繁出现性能不稳定的情况，导致实验多次出现问题。自那时起，团队开始尝试制作国产化的动物体细胞克隆相关试剂。经过多次实验筛选，团队于今年6月基本完成了国产化试剂的制作工作。

研究团队多次在国内考察寻找克隆核心设备显微操作仪及融合仪的生产厂商，最终与广州的一家仪器公司建立合作。该设备生产商根据研究团队的意见持续改进显微操作仪及融合仪，最终达到了技术需求。在国产设备及试剂的加持下，我国首只全流程国产化培育的克隆猫顺利诞生。

(责编：王震、陈键)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经