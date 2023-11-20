科技日报讯 （通讯员王成凯 张帆 刘继勇 记者朱彤）中国石油塔里木油田传来好消息。记者11月18日获悉，位于新疆阿克苏地区沙雅县境内的富满油田富源联合站近日成功投产，这标志着我国最大超深油田——富满油田地下8000—9000米超深层油气实现规模效益开发，塔克拉玛干沙漠最大原油生产基地建成。

富满油田位于塔克拉玛干沙漠腹地，是我国最大超深油田，油气资源量超10亿吨。富源联合站是富满油田500万吨产能建设工程的重要组成部分，也是塔里木油田超深层油气规模效益上产工程之一。

塔里木油田于今年2月启动富源联合站建设，新建年处理原油200万吨、日处理天然气200万立方米的油气处理装置，并配套建成220余公里的输油气管线及相关辅助生产装置。富源联合站的建设，将有效缓解现有油气场站负荷过高等难题，推动富满油田油气处理能力翻倍，充分释放油气产能。

“富源联合站实现了当年开工、当年建成、当年投产，是塔里木油田有史以来建设用时最短的200万吨级大型油气地面工程。建成投产后，富源联合站推动富满油田形成以4条油气外输主干管网、两座油气处理中心枢纽为主的‘两横两纵两中心’地面骨架格局，进一步加速了油气产能释放。”塔里木油田油气田产能建设事业部地面工程企业高级专家王朝晖表示。

“目前，富满油田井口日产油量已突破9600吨，占塔里木油田原油日产量的近五成。今年油气年产量继续保持高位增长态势，将突破400万吨，创历史新高，进一步提升原油供应和冬季天然气保障能力。”塔里木油田哈得采油气管理区执行董事、党委书记王小鹏表示。

富满油田的油藏普遍埋藏在7500—10000米的超深层，传统的油气地质理论在这里基本不适用。塔里木油田创新超深海相断控碳酸盐岩成藏地质理论，攻克了超深复杂钻完井及效益建产技术，先后打成9口千吨井和一批百吨井，并实现深地油气规模上产、效益开发。现在，富满油田是我国8000米级超深井最多的油田。

(责编：王震、陈键)

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