人民网北京11月20日电 （记者许维娜）文化育人作为高校政治思想教育的有效载体，具有独特的优势。后勤文化作为高校校园文化的重要组成部分，在塑造大学生的价值观、审美观和行为方式等方面发挥着重要作用。

为了适应建设现代化强国的目标，加快推进高校后勤现代化。有专家表示，应加强市场竞争，依靠科技进步，积极引入新模式、新业态，推动传统后勤向现代后勤转型。

日前，教育强国背景下后勤育人新业态建设研讨会暨“育人星光计划”启动仪式在京举办，与会嘉宾共同探讨产教融合新生态、协同育人新机制等热点议题。

首都师范大学党委书记缪劲翔介绍高校探索协同育人新机制，推动产教融合新发展方面取得的一系列成效。他还重点介绍了学校不断探索校企合作、产教融合工作的新办法、新路子。

比如，“育人积分”系统建设情况，该系统是学校后勤保障部与元气空间公司秉持“处处是课堂，时时受教育”的理念，创新开发的一套具有自主知识产权的量化积分系统，以学生参与垃圾分类、节能节水节粮、爱国卫生运动等劳动实践活动为切入点，为学生赋育人积分，并将积分用于食堂就餐、自助售货机购物、洗衣服务、打印复印、理发等服务领域抵扣现金消费，运用正向激励机制，帮助学生养成低碳健康文明的行为习惯。目前，系统升级后又将五育并举理念引入平台，将奖学金、文体奖项等拓展接入积分获得渠道，更大程度激发学生德智体美劳全面发展的动能。

缪劲翔强调，这是学校探索“校企合作、科技赋能、协同育人”新模式，在高校后勤领域落实“立德树人”根本任务和“三全育人”理念的一次生动实践和创新举措。

中国教育后勤协会副会长兼常务副秘书长黎玖高表示，育人积分平台，是对全国高校后勤育人是一次很有价值的尝试，是实践全方位育人理念的创新举措。他同时指出，要加快后勤从以“保障”为中心到以“育人”为中心的职能转变，从学校育人的“幕后”走向“前台”，将“立德树人”贯穿后勤工作的各环节中。

会上，为了更好的服务全国学子，共享新型育人模式，教育部、中国教育后勤协会、北京市教委和兄弟高校一起启动“育人星光计划”，将价值一亿元的育人积分系统和服务公益捐赠给500所兄弟高校。首批接入的试点单位北京科技大学、首都师范大学、北京农业职业学院、河北工程大学、河北金融学院等５所高校代表上台，共同点亮了育人星光。

北京市委教育工委委员、市教委副主任王方肯定了“育人星光计划”整体思路和安排部署，期望育人星光点亮首都、照亮全国，为高质量推进中国式现代化教育强国，汇聚源源不断的智慧和力量。

“育人积分系统为同学们带来了积极的影响，使他们深感幸福。希望这个平台能够尽快进入上外以及其他更多学校，进而扩展到全国高校。”学生代表徐一村表示。（实习生王涵对本文亦有贡献）

(责编：杨曦、高雷)

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