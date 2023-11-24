梁 桐

中国作为世界第二大经济体以及最大的新兴市场国家，自身经济表现对于新兴市场整体表现具有举足轻重的影响。近期，多家国际金融机构普遍预计新兴市场将在2024年重新迎来较快增长，并认为其加速复苏的重要动力就是中国经济的发展。

近期，多家国际金融机构相继对新兴市场的表现前景作出前瞻预测，普遍预计新兴市场将在2024年重新迎来较快增长，并认为其加速复苏的重要动力就是中国经济的发展。

瑞士银行集团经济分析师预测，2024年新兴市场资产在经历困难开局后将迎来明显起色，全年收益将超过世界主要发达国家资产。高盛集团经济学家也做出类似预期，其新兴市场资产战略团队评估认为，新兴市场2024年的表现将好于2023年。

瑞士银行集团近期发布报告《投资新兴市场》指出，在当前不断变换的全球经济和地缘政治秩序中，新兴市场扮演了关键角色。亚洲更是这一“新秩序”的中心。中国作为亚洲最大经济体，得益于积极的财政政策和稳健的货币政策，经济活动正在明显复苏，国内生产总值全年增速预计将超过5%的目标。中国近期增发1万亿元国债，释放了政府致力于支持经济复苏、稳定市场信心的强力信号。预计上述措施将刺激基础设施投资并为2024年的国内生产总值贡献0.4%至0.8%的增速。未来5年到10年内，中国经济增速将稳定在4%至4.5%区间，能够确保人均GDP在2035年翻一番，而且在这一新常态下，中国经济也将完成转型升级，增长主要驱动力由房地产市场、低端制造业、出口升级为大众消费、绿色转型和科技创新。

高盛集团经济分析师预计，新兴市场将在2024年迎来重大反弹。MSCI中国指数作为涵盖中国投资空间的最具代表性样本，其上涨态势与同样有明显上涨的其他新兴市场国家MSCI指数共同为高盛的乐观预期提供了数据支撑。高盛集团预计，新兴市场指数将在2024年继续保持高位，其全年表现将大幅超越反映全球股市表现的标准普尔500指数。高盛集团认为，推动新兴市场增长的主要因素包括全球去通胀努力取得的进展以及新兴市场潜在的利率下调。另外，近期对于美联储结束加息的预期上涨、美元贬值、美国国债收益率下降等因素，也将联动刺激投资者将资本向美国市场之外转移，并且在向新兴市场投资时愿意接受更大风险。

中国作为世界第二大经济体以及最大的新兴市场国家，自身经济表现对于新兴市场整体表现具有举足轻重的影响。尽管各个新兴市场国家具体表现各异，但鉴于中国的绝对体量，不可能抛开中国单独谈论新兴市场。国际主要金融机构对新兴市场2024年发展前景投下信心票，同时也是认可中国在全球经济发展中的引擎作用，以及中国高质量发展对于新兴市场整体亮眼表现的突出贡献。

(责编：王震、陈键)

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