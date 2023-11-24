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聊天机器人助力构建更好芯片

2023年11月24日09:02 | 来源：科技日报
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　　科技日报讯 (记者刘霞)据英国《新科学家》杂志网站21日报道，美国芯片巨头英伟达公司正在对人工智能(AI)技术进行优化，以帮助人类工程师制造出更好的计算机芯片。相关论文已经提交论文预印本网站。

　　英伟达公司工程师定制了由元宇宙平台公司开发的LLAMA2模型，并借助本公司在芯片设计和验证过程中获得的专业数据对该模型进行训练，经过专门培训的大型语言模型被重新命名为ChipNeMo模型。

　　该公司最初版的AI应用程序包括一个可回答有关英伟达芯片架构和设计问题的聊天机器人助手，一个为芯片设计软件编写代码片段的生成器，以及一个能够自动总结和更新已知软件错误描述的工具。

　　测试结果显示，聊天机器人助手的得分为7.4分(满分10分)；漏洞总结工具得分为4到5分(总分7分)；代码生成器的正确率略高于50%。研究人员表示，AI工具取得的这些成绩“与人类专家的表现仍有相当大的差距”。

　　研究人员指出，现在判断此款AI工具可在多大程度上提高芯片设计质量或节省劳动力时间还为时过早。但英伟达公司的此项研究可能成为“AI改善芯片性能，芯片改善AI性能”良性循环的一个例子。

(责编：王震、陈键)
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