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深汕特别合作区首座500千伏变电站投产

2023年11月24日09:05 | 来源：科技日报
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　　科技日报汕尾11月23日电 （记者叶青）23日，位于广东省汕尾市的深汕特别合作区首座500千伏变电站正式投产，新增变电容量200万千伏安，投产后极大提高了深汕特别合作区供电可靠性。这也是深圳市第300座变电站。

　　作为粤东送深电力的桥头堡，也是深汕特别合作区所有变电站的主电源，该变电站将充分发挥现代化电网核心平台作用，大力消纳可再生能源，为深汕特别合作区乃至深圳实现“双碳”目标迈出关键一步，助力构建以新能源为主体的新型电力系统。

　　据介绍，该变电站在基于三维数字化设计平台的基础上，创新采用三维GIS、三维地形等数字化技术，对土建、水暖、电气等建模，构建了变电站全阶段全专业数字化模型，进一步提升设计质量。

　　“以往，变电站设计图只能以二维图纸形式展现。如今，在变电站建设过程中，我们可以通过三维设计成果，实时查看工程各阶段设计进度。”在现场，南方电网深圳供电局工程部弓国军做了详细介绍。该成果综合利用BIM（建筑信息模型）、倾斜摄影等多种技术，打造三维可视化基建管理模块，有效提升工程各参与方的协同效率，缩短工程建设周期。

　　南方电网深圳供电局接管深汕特别合作区供电业务五年间，先后投产110千伏金晟站、煊宇站、220千伏筑梦站、500千伏征程站，改变了深汕电网结构单一薄弱的历史，实现了深汕特别合作区独立自主供电。深汕特别合作区客户年平均停电时间2018年为11.23小时/户，2023年1至10月达到0.18小时/户。预计2023年将进入半小时圈。

　　深汕特别合作区是中国首个特别合作区。2018年12月，中共深圳市深汕特别合作区工作委员会、管理委员会成立揭牌，合作区正式成为深圳第“10+1”区。当前，深汕特别合作区已成为广东创新区域合作模式、促进城乡区域协调发展的实践产物。

(责编：王震、陈键)
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