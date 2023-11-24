新华社北京11月23日电（记者叶昊鸣 王聿昊）记者23日从交通运输部获悉，今年10月份，我国旅客出行量延续恢复增长态势。

在当日举行的交通运输部例行新闻发布会上，交通运输部新闻发言人孙文剑说，10月份，完成跨区域人员流动量53.4亿人次，同比增长50.2%。铁路客运量同比增长194.1%，水路客运量同比增长117.3%，民航客运量同比增长252%，公路人员流动量同比增长44%。

货运量保持较快增长。孙文剑介绍，10月份，完成营业性货运量48.2亿吨，同比增长11.7%。分方式看，铁路货运量同比增长4.6%，公路货运量同比增长12.7%，水路货运量同比增长11.1%，民航货运量同比增长37.7%。

港口货物吞吐量增速保持较高水平。孙文剑说，10月份，完成港口货物吞吐量14.9亿吨，同比增长8.1%。分结构看，内、外贸吞吐量同比分别增长7.7%和9%。完成集装箱吞吐量2632万标箱，同比增长2.9%。

在投资方面，孙文剑介绍，10月份，完成交通固定资产投资3541亿元。今年1至10月，完成交通固定资产投资超过3万亿元，达到32316亿元，同比增长4.3%，其中，公路水路完成固定资产投资25685亿元，同比增长4.1%。“这为确保完成全年投资目标打下坚实基础，为推动经济运行整体好转提供了有力服务支撑。”孙文剑说。

(责编：王震、陈键)

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