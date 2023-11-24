人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

10月份我国旅客出行量延续恢复增长态势

2023年11月24日09:10 | 来源：新华社
小字号

新华社北京11月23日电（记者叶昊鸣 王聿昊）记者23日从交通运输部获悉，今年10月份，我国旅客出行量延续恢复增长态势。

在当日举行的交通运输部例行新闻发布会上，交通运输部新闻发言人孙文剑说，10月份，完成跨区域人员流动量53.4亿人次，同比增长50.2%。铁路客运量同比增长194.1%，水路客运量同比增长117.3%，民航客运量同比增长252%，公路人员流动量同比增长44%。

货运量保持较快增长。孙文剑介绍，10月份，完成营业性货运量48.2亿吨，同比增长11.7%。分方式看，铁路货运量同比增长4.6%，公路货运量同比增长12.7%，水路货运量同比增长11.1%，民航货运量同比增长37.7%。

港口货物吞吐量增速保持较高水平。孙文剑说，10月份，完成港口货物吞吐量14.9亿吨，同比增长8.1%。分结构看，内、外贸吞吐量同比分别增长7.7%和9%。完成集装箱吞吐量2632万标箱，同比增长2.9%。

在投资方面，孙文剑介绍，10月份，完成交通固定资产投资3541亿元。今年1至10月，完成交通固定资产投资超过3万亿元，达到32316亿元，同比增长4.3%，其中，公路水路完成固定资产投资25685亿元，同比增长4.1%。“这为确保完成全年投资目标打下坚实基础，为推动经济运行整体好转提供了有力服务支撑。”孙文剑说。

(责编：王震、陈键)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
数读中国 | 前三季度国家铁路多项指标创历史新高 货物运输保持高位运行
　　
数读中国 | 前三季度全国演出市场供需两旺 消费热力持续释放
　　
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2023 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部