本报北京11月23日电（记者王海磬）中国消费者协会22日发布的《2023年“双11”消费维权舆情分析报告》显示，比拼“价格力”是商家营销主要手段，而追求“性价比”则成为居民消费新趋势。

10月20日至11月16日期间，中消协利用互联网舆情监测系统对相关消费维权情况进行了网络大数据舆情分析。数据显示，“双11”期间，天猫、京东用户数量、订单量、成交总额均呈增长态势，电商平台促销手段不断创新，更加注重简化规则、强化服务；消费者反馈整体趋于正向，直播和低价成为今年“双11”消费者热议话题，除优惠价格争议、假冒伪劣、售后服务差等老问题外，价格垄断、软件开屏广告等也给消费者带来不好的消费体验。

监测期间，有关“促销价格争议”负面信息总体趋势波动上升，话题主要为随意变更优惠政策、活动临近结束忽然降价、不保价、诱导消费者取消订单等问题。

中消协有关负责人表示，平台和商家应认识到，规则简化不等于无规则，先提价再降价套路要不得，二次降价的朝令夕改也会伤及消费者感情和品牌形象，希望平台和商家遵循市场规律和契约精神，坚持合法合规，制定优惠政策，挖掘消费者需求，以更优质的服务和低价策略获取消费者青睐。

(责编：王震、陈键)

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