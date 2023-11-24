人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

中消协报告显示：追求“性价比”成消费新趋势

2023年11月24日09:21 | 来源：光明日报
小字号

本报北京11月23日电（记者王海磬）中国消费者协会22日发布的《2023年“双11”消费维权舆情分析报告》显示，比拼“价格力”是商家营销主要手段，而追求“性价比”则成为居民消费新趋势。

10月20日至11月16日期间，中消协利用互联网舆情监测系统对相关消费维权情况进行了网络大数据舆情分析。数据显示，“双11”期间，天猫、京东用户数量、订单量、成交总额均呈增长态势，电商平台促销手段不断创新，更加注重简化规则、强化服务；消费者反馈整体趋于正向，直播和低价成为今年“双11”消费者热议话题，除优惠价格争议、假冒伪劣、售后服务差等老问题外，价格垄断、软件开屏广告等也给消费者带来不好的消费体验。

监测期间，有关“促销价格争议”负面信息总体趋势波动上升，话题主要为随意变更优惠政策、活动临近结束忽然降价、不保价、诱导消费者取消订单等问题。

中消协有关负责人表示，平台和商家应认识到，规则简化不等于无规则，先提价再降价套路要不得，二次降价的朝令夕改也会伤及消费者感情和品牌形象，希望平台和商家遵循市场规律和契约精神，坚持合法合规，制定优惠政策，挖掘消费者需求，以更优质的服务和低价策略获取消费者青睐。

(责编：王震、陈键)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
数读中国 | 前三季度国家铁路多项指标创历史新高 货物运输保持高位运行
　　
数读中国 | 前三季度全国演出市场供需两旺 消费热力持续释放
　　
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2023 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部