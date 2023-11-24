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河南虞城：多举措推进民营经济发展

2023年11月24日10:20 | 来源：人民网
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近年来，河南省虞城县积极实施“工业强县、民营富县”战略，大力发展民营经济，积极开展服务企业活动，以调结构、促转型为主线，全力做好承接产业转移，加快产业集聚区和重点项目建设，县域经济实现跨越式发展。

大力培育龙头企业，推进产业做大做强。围绕虞城县特色主导产业，指导企业规范管理，推动企业技术改造，不断壮大骨干企业，提升产业化水平。一是大力推进装备制造业发展，形成基本完备的产业链条，涌现出珂铭工量具、邦特量具、啤匠科技等一批龙头企业，并带动产业更新换代、转型升级，从中低端向高端产品发展。五金工量具产业被批准建立“商丘国家五金工量具高新技术产业化基地”。二是做大做强食品骨干企业，支持科迪集团、金豆子蔬菜、通宝食品等骨干企业发展，发挥其龙头示范带动效应，带动该县速冻、乳品、方便食品产业大发展。被认定为“全国食品工业强县”。三是培育汇丰纺织、乔治白服装等一批纺织服装行业龙头快速发展，推进棉纺产业、服装服饰产业迅速做大，成为县域经济的重要板块。四是加强对优质医药卫生健康企业的扶持，打造小品类、区域性龙头，提升产业竞争力，规划建设了华美医疗健康产业园。2022年被认定为“全国消费品工业‘三品’战略示范城市”。

积极实施品牌战略，加强产业市场竞争力。虞城县把实施品牌战略，创建企业品牌和区域品牌放在重中之重的位置，加强市场营销和对外宣传力度。使该县区域和产业竞争力大大增强。一是通过做大做强产业，虞城县先后被命名为“中国钢卷尺城”“商丘国家五金工量具高新技术产业化基地”“全国食品工业强县”；虞城被评为“中国民营经济最具潜力县(市、区)”和“中国民营经济最佳投资县（市、区）”。二是择优扶持一批名牌企业，科迪食品、邦特工量具、通宝食品、乔治白服装、华美医疗科技、九天封头等企业在全国同行业具有较高的知名度。三是出台扶持政策，大力培植名牌产品。对创造国家名牌、省名牌产品的企业实行政策扶持和物质奖励，通过打造一批区域品牌、企业品牌、产品名牌带动了产业集群和优势产业的发展壮大。

增强科技创新能力，促进高质量发展。创新是民营企业发展的灵魂，该县积极鼓励支持企业自主创新、不断改善企业自主创新环境，大力推进技术创新、产品创新、品牌创新、企业创新，形成一批掌握更多核心技术拥有更多自主知识产权，涌现更多知名品牌企业。一是实施高新技术企业培育工程。建设完善的激励政策体系，引导和鼓励企业申报高新技术企业。二是加大科技创新机构建设。实施规模以上企业研发机构推进工程，鼓励企业建设各种类型的研发机构，努力扩大创新机构覆盖面，提升研发活动覆盖率。三是大力推进规上企业科研活动，全县目前已有191家规上企业开展了科研活动。

深入开展企业服务活动，促进民营经济发展。该县深入开展民营经济“两个健康”提升行动和“一联三帮”保企稳业专项行动、“万人助万企”活动等企业服务活动，推行四家领导和县直部门联系帮扶企业制度，帮助企业解决困难，指导惠企政策落实，促进企业规模和经济效益发展。对符合条件的企业，落实有关留抵退税、税费减免、财政奖补、金融信贷、用工保障、用电用水用气等专项政策。针对市场疲软问题，举办形式灵活、针对性强、见效快的精准产销对接活动，组织企业参加食品、服装、五金工量具等行业展会，帮助企业开拓国内外市场。

目前，该县初步形成了装备制造、食品加工、纺织服装、医药卫生健康产业等主导特色产业。（王支援）

(责编：曹淼、高雷)
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