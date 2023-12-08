人民网北京12月8日电 （记者孙博洋）由国务院食品安全办等28部门联合开展的2023年全国食品安全宣传周活动于11月28日正式启动。12月6日，作为宣传周系列活动之一的第二届中国食育大会在京召开。

会上，十届全国人大常委会副委员长、中国关心下一代工作委员会主任顾秀莲表示，倡导食育理念、宣传膳食营养与健康知识，是有效树立和科学构建“大食物观”的重要保证。健康中国建设，同样离不开食育的支持。通过加强食育，可以减少由饮食不当带来的疾病，减少食物的浪费，提升人们的健康水平和生活质量，这是全国各族人民的共同期待。

农业农村部农产品质量安全监管司副司长、一级巡视员刁新育表示，农业农村部们将锚定建设农业强国目标，坚持守底线、拉高线同步推，保安全、提品质一起抓，进一步提升农产品质量安全水平。重点抓好4个方面工作：一是强化源头治理；二是强化基层治理；三是强化依法治理；四是强化社会共治，保障人民群众吃得安全、优质、营养、健康。

国家卫生健康委员会食品安全标准与监测评估司一级巡视员李泰然表示，合理膳食和均衡的营养可以提升机体的免疫力，也是预防、干预和促进疾病康复非常重要的手段。在夯实食育基础方面重点突出三方面工作：一是持续推进营养指导员培养工作，建立健全培训和考核机制；二是打造营养健康支持环境，营造营养健康氛围；三是开展食品数字标签试点工作，满足合理化消费需求。

教育部体育卫生与艺术教育司副司长、一级巡视员刘培俊表示，当前和今后一个时期，教育系统和学校将继续加强与相关部门单位协同，普及食品安全知识、营养健康理念、优秀饮食文化，为青少年健康成长营造良好校园、家庭和社会环境，为服务健康中国、教育强国建设做出新的更大努力。

国家市场监督管理总局食品安全抽检监测司副司长梁钢表示，近年来，市场监管部门不断创新方式方法，加大食品安全风险交流力度，缩小相关各方食品安全信息不对称，食品安全风险交流取得积极进展。

据他介绍， 2023年前三季度，全国市场监管部门组织开展食品安全监督抽检505.26万批次，监督抽检不合格率2.49%，比2022年同期下降0.2个百分点。人民群众米袋子、菜篮子、果盘子等大宗食品抽检合格率均保持在较高水平，人民群众舌尖上的安全得到有效保障。

大会上发布了《食育指数研究报告》，食育指数指标体系由制止餐饮浪费指数、食品安全与营养健康知识指数、饮食习惯与生活方式指数、身体健康指数和食育满意度指数5个一级指标构成，包含13个二级指标和11个三级指标。主办方表示，这套指标体系的建立，将为食育工作开展提供科学的标准参照和实践指导，包括食育指数、制止餐饮浪费指数、食育满意度指数、区域食育指数榜单等结果有望在2024年发布。

(责编：孙红丽、高雷)

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