人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

工信部：中国新能源汽车产业为全球汽车产业电动化转型注入强大动能

2023年12月08日18:47 | 来源：人民网
小字号

人民网北京12月8日电 （记者车柯蒙）12月7日至9日，第五届世界新能源汽车大会在海口举办。大会期间，工业和信息化部党组成员、副部长辛国斌表示，当前，中国新能源汽车产业发展取得积极成效，创新活力澎湃强劲，技术水平有效提升，市场规模持续扩大。2023年中国新能源汽车产销量接近千万量级，培育形成了全球最大的新能源汽车消费市场，建成了高效协同的产业体系，为全球汽车产业电动化转型注入了强大的动能。

辛国斌指出，新能源汽车融汇人工智能、互联网、大数据等多种变革性技术，产业链、价值链持续向交通、能源、信息通信等领域拓展，产业生态正在全面重塑。加快构建汽车产业新型生态，既是产业技术变革的内在需求，也是产业未来发展的动力源泉。

对此，辛国斌提出三点建议：

一是着力构建开放合作生态。坚持全球化发展、国际化创新，反对贸易保护主义和单边主义，共同营造公平、非歧视、可预期的市场环境。促进资源要素畅通流动，共同维护产业链、供应链稳定安全。

二是着力构建绿色低碳生态。锚定“碳达峰、碳中和”目标，加快新能源汽车推广应用，协同推动能源供给、材料供应、生产制造等环节低碳化发展，健全绿色循环生态体系。

三是着力构建跨境融合生态。强化汽车作为能源流、数据流、交通流汇聚节点和功能单元的定位，促进政策规划融通、标准接口互通、基础设施互联互通，形成各类经营主体相互赋能、协同创新的生动局面。

“当前，我国新能源汽车已进入全面市场化发展的关键阶段，我们也要清醒地看到，与具有百年历史的跨国车企相比，我国企业在整体产销规模、底层技术创新、供应链管理等方面还有不小差距，产业发展层面还存在资源保障能力不足、市场发展不够均衡、产业布局有待优化等问题。”辛国斌表示。

(责编：孙红丽、高雷)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
工信部：中国新能源汽车产业为全球汽车产业电动化转型注入强大动能
　　人民网北京12月8日电 （记者车柯蒙）12月7日至9日，第五届世界新能源汽车大会在海口举办。大会期间，工业和信息化部党组成员、副部长辛国斌表示，当前，中国新能源汽车产业发展取得积极成效，创新活力澎湃强劲，技术水平有效提升，市场规模持续扩大。…
社区嵌入式服务先行先试 助力宜居城市建设
　　根据统计数据显示，我国超过65%的人口居住在城市，而社区成为城市居民的主要生活场所。能否在家门口享受到优质普惠的公共服务、在小社区满足人民美好生活需求，不仅是关键小事，更是民生大事。…
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2023 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部