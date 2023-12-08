人民网北京12月8日电 （记者车柯蒙）12月7日至9日，第五届世界新能源汽车大会在海口举办。大会期间，工业和信息化部党组成员、副部长辛国斌表示，当前，中国新能源汽车产业发展取得积极成效，创新活力澎湃强劲，技术水平有效提升，市场规模持续扩大。2023年中国新能源汽车产销量接近千万量级，培育形成了全球最大的新能源汽车消费市场，建成了高效协同的产业体系，为全球汽车产业电动化转型注入了强大的动能。

辛国斌指出，新能源汽车融汇人工智能、互联网、大数据等多种变革性技术，产业链、价值链持续向交通、能源、信息通信等领域拓展，产业生态正在全面重塑。加快构建汽车产业新型生态，既是产业技术变革的内在需求，也是产业未来发展的动力源泉。

对此，辛国斌提出三点建议：

一是着力构建开放合作生态。坚持全球化发展、国际化创新，反对贸易保护主义和单边主义，共同营造公平、非歧视、可预期的市场环境。促进资源要素畅通流动，共同维护产业链、供应链稳定安全。

二是着力构建绿色低碳生态。锚定“碳达峰、碳中和”目标，加快新能源汽车推广应用，协同推动能源供给、材料供应、生产制造等环节低碳化发展，健全绿色循环生态体系。

三是着力构建跨境融合生态。强化汽车作为能源流、数据流、交通流汇聚节点和功能单元的定位，促进政策规划融通、标准接口互通、基础设施互联互通，形成各类经营主体相互赋能、协同创新的生动局面。

“当前，我国新能源汽车已进入全面市场化发展的关键阶段，我们也要清醒地看到，与具有百年历史的跨国车企相比，我国企业在整体产销规模、底层技术创新、供应链管理等方面还有不小差距，产业发展层面还存在资源保障能力不足、市场发展不够均衡、产业布局有待优化等问题。”辛国斌表示。

(责编：孙红丽、高雷)

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