人民网北京12月15日电 （记者罗知之）据国家金融监督管理总局官网消息，为办好关系人民群众切身利益的“关键小事”，践行金融工作的人民性，金融监管总局组织开展人身保险“睡眠保单”清理专项工作，并指导建设完成行业统一的“睡眠保单”一站式信息查询平台，为广大保险消费者提供“睡眠保单”查询便捷服务，提升“睡眠保单”清理专项工作质效。

“睡眠保单”信息查询平台由中国银行保险信息技术管理有限公司（以下简称“银保信公司”）负责搭建和维护，作为一个便捷、安全、高效的信息查询公共入口，对广大金融消费者免费开放。目前，该查询功能已于2023年12月13日正式上线。消费者直接下载“金事通”APP，经过实名认证后，即可在APP首页“常用服务”项目下的“睡眠保单”模块，查询自己作为投保人和被保险人的“睡眠保单”相关信息，并通过“联系保险公司”按键与“睡眠保单”所属保险公司取得联系。通过信息查询平台，消费者可“一站式”查询自己的“睡眠保单”信息，实现保险公司与消费者的“双向奔赴”、保单权益的“颗粒归仓”。通过关注和了解自身保单状态，消费者可进一步更新保单信息，优化保险配置，弥补保障缺失等。

下一步，金融监管总局将指导银保信公司不断完善平台功能，建立长效机制，持续提供和优化“睡眠保单”查询服务，同时推动金融行业提升主动担当服务意识和金融服务便民化水平，切实守护好人民群众的“钱袋子”，不断增强金融消费者的获得感和满意度。

(责编：罗知之、吕骞)

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