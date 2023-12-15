人民网北京12月15日电 （记者罗知之）据国家外汇管理局官网消息，为进一步促进跨境贸易和投融资便利化，日前，国家外汇管理局在总结前期试点经验的基础上，决定将试点地区扩大至上海市、江苏省、广东省（含深圳市）、北京市、浙江省（含宁波市）、海南省全域等地区（以下统称试点地区），复制推广前期试点效果良好的外汇便利化政策措施。

此次试点政策共8项，其中，经常项目政策措施5项，包括便利经常项目外汇资金收付、支持新型国际贸易结算、扩大贸易收支轧差净额结算范围、特殊退汇免登记、优化服务贸易代垫或分摊业务管理等；资本项目政策措施3项，包括外商投资企业境内再投资免登记、融资租赁母子公司共享外债额度，以及外债、境外上市等资本项目外汇登记由银行直接办理等。试点地区的外汇分局将进一步制定实施细则，推动银行和企业合规开展业务。

国家外汇管理局将持续加强优质金融服务，推进跨境贸易和投融资便利化，以高水平开放促进高质量发展。同时，继续统筹好金融开放和安全，加强开放监管能力建设，将风险防控与改革开放一体谋划、一体推进，牢牢守住不发生系统性金融风险的底线。

2022年，国家外汇管理局在上海自由贸易试验区临港新片区、广东自由贸易试验区南沙新区片区、海南自由贸易港洋浦经济开发区、浙江省宁波市北仑区等区域开展跨境贸易投资高水平开放试点。试点以来成效良好，在有效防控风险的同时，有力促进了试点区域涉外经济发展。

(责编：罗知之、吕骞)

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