ViP AMOLED量产项目首片模组点亮 我国在新型显示领域获突破
2023年12月15日15:15 | 来源：人民网
小字号
人民网北京12月15日电 （记者许维娜）记者获悉，继今年5月首发OLED新技术后，国内面板厂商维信诺15号宣布了最新进展：其自主研发的ViP AMOLED（Visionox intelligent Pixelization，简称ViP）量产项目首片模组于合肥点亮，标志着该技术已全线跑通量产工艺，向大规模量产更进一步。
维信诺ViP AMOLED量产项目首片模组点亮。受访方供图
业内专家表示，ViP技术的量产，将加速OLED向中大尺寸应用渗透的进程，进一步提升我国在全球新型显示领域中的地位。
近年来，OLED面板凭借自身轻薄、高亮度、广色域、高对比度、低功耗、可柔性等特性，已成为中高端旗舰机型标配，并不断向平价款智能手机渗透。中尺寸笔电、平板、车载产品成为继智能手机后，AMOLED面板企业布局的下一个重点。
CINNO Research数据显示，2022年全球AMOLED IT面板（含桌面显示器、笔记本电脑、平板电脑）出货量超900万片。到2027年，IT与车载应用AMOLED产品出货量预计有望达到6020万片，市场前景广阔。
据介绍，ViP技术通过光刻实现像素图形化，打破了目前业界通用的工艺技术，摆脱了FMM（高精密金属掩模版）蒸镀技术对OLED产品尺寸、分辨率等的限制，同时在亮度、寿命、功耗等性能上有显著提升，将为消费者带来更好的体验。ViP技术从底层攻克了限制OLED发展的难题，成为OLED产业应用扩大化的重要切入点。
上述专家还表示，ViP技术从创新技术走向量产，将对未来中尺寸增量市场的突破起到明显助力，甚至可能改变行业竞争格局。
(责编：杨虞波罗、吕骞)
关注公众号：人民网财经
分享让更多人看到
推荐阅读
- 增强消费者获得感满意度 人身保险“睡眠保单”信息查询平台上线
- 人民网北京12月15日电 （记者杜燕飞）为办好关系人民群众切身利益的“关键小事”，践行金融工作的人民性，金融监管总局组织开展人身保险“睡眠保单”清理专项工作，并指导建设完成行业统一的“睡眠保单”“一站式”信息查询平台，为广大保险消费者提供“睡眠保单”查询便捷服务，提升“睡眠保单”清理专项工作质效。 “睡眠保单”主要是指保险事故发生或保险合同到期但尚未领取赔偿或满期给付保险金，以及保险合同效力中止或效力终止但尚未领取现金价值的保单。…
- 评论
- 关注