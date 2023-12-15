人民网北京12月15日电 （记者许维娜）记者获悉，继今年5月首发OLED新技术后，国内面板厂商维信诺15号宣布了最新进展：其自主研发的ViP AMOLED（Visionox intelligent Pixelization，简称ViP）量产项目首片模组于合肥点亮，标志着该技术已全线跑通量产工艺，向大规模量产更进一步。

维信诺ViP AMOLED量产项目首片模组点亮。受访方供图

业内专家表示，ViP技术的量产，将加速OLED向中大尺寸应用渗透的进程，进一步提升我国在全球新型显示领域中的地位。

近年来，OLED面板凭借自身轻薄、高亮度、广色域、高对比度、低功耗、可柔性等特性，已成为中高端旗舰机型标配，并不断向平价款智能手机渗透。中尺寸笔电、平板、车载产品成为继智能手机后，AMOLED面板企业布局的下一个重点。

CINNO Research数据显示，2022年全球AMOLED IT面板（含桌面显示器、笔记本电脑、平板电脑）出货量超900万片。到2027年，IT与车载应用AMOLED产品出货量预计有望达到6020万片，市场前景广阔。

据介绍，ViP技术通过光刻实现像素图形化，打破了目前业界通用的工艺技术，摆脱了FMM（高精密金属掩模版）蒸镀技术对OLED产品尺寸、分辨率等的限制，同时在亮度、寿命、功耗等性能上有显著提升，将为消费者带来更好的体验。ViP技术从底层攻克了限制OLED发展的难题，成为OLED产业应用扩大化的重要切入点。

上述专家还表示，ViP技术从创新技术走向量产，将对未来中尺寸增量市场的突破起到明显助力，甚至可能改变行业竞争格局。

(责编：杨虞波罗、吕骞)

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