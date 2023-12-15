原标题：全国最多！海尔9座灯塔工厂点亮中国智造

12月14日，世界经济论坛公布第十一批“灯塔工厂”名单，本次共新增21座“灯塔工厂”，代表着全球智能制造和数字化高水平的灯塔网络累计已达153座。来自中国的海尔此次有2座工厂入选，分别是海尔合肥空调互联工厂、海尔青岛洗衣机互联工厂。至此，海尔累计拥有8座“灯塔工厂”和1座“可持续灯塔工厂”，是国内拥有灯塔工厂最多的企业。

3项全球首创，夯实先锋力量

当前，智能制造已经被摆在能够促进全世界主要经济体进一步发展的突出位置，美国、欧盟、日本、中国都把新一代信息技术融合到先进制造技术的创新当中，加速了制造业智能化的发展。

“灯塔工厂”由世界经济论坛组织遴选，被誉为“世界上最先进的工厂”。目前，全球共有153座“灯塔工厂”，其中有62座位于中国，占比超过40%，总数位居世界第一，印证了中国正向制造强国迈进，成为全球智造的先锋力量。

在中国的“灯塔工厂”中，海尔具有一定的代表意义：从打造全球首批、中国首座灯塔工厂，到中国首座本土可持续灯塔工厂；从打造单个灯塔工厂，到灯塔基地，再到遍布全国的灯塔集群，海尔已然成为全国拥有灯塔工厂数量最多的企业。

此次海尔入选的2座灯塔工厂又创下了3个“全球第一”：海尔合肥空调互联工厂是全球首个家庭中央空调灯塔工厂；海尔青岛洗衣机互联工厂是全球首个5.5G应用示范的灯塔工厂；海尔青岛智慧园区是全球唯一灯塔基地。

其中，海尔合肥空调互联工厂以用户需求的变迁为导向，带动空调行业从分体式到集中式的产业升级，对产品的质量和能效提出了更高要求，将先进算法、数字孪生和知识图谱等技术融入家庭中央空调的研发、生产和测试等环节，实现产品不良下降58%，人均效率提升49%，单台制造费用下降22%。

冷凝器智能装配

而海尔青岛洗衣机互联工厂，在新技术应用整合方面成效突出。为了解决家电行业服务不专业和不及时的常见问题，海尔青岛洗衣机互联工厂利用5.5G、先进算法和轻量化数字孪生等技术，降低采购成本、提高生产效率并优化服务质量，最终实现产品成本优化32%，效率提高36%，服务抱怨率降低85%。

人岗智能匹配

中国企业的创新驱动，推动着全球灯塔网络的发展与繁荣。更重要的是，海尔的灯塔工厂创新并不以“一枝独秀”为终点，而是为整个制造业的“百花齐放”照亮前行之路。

助力高质量发展，彰显企业担当

第四次工业革命让制造的内涵发生了变化，从企业内部到企业外部，外延到全社会。在我国从工业大国迈向工业强国的重要关口期，智能制造头部企业需要积极发挥“龙头”作用。海尔集团董事局主席、首席执行官周云杰在接受麦肯锡咨询公司采访时提到：发挥“龙头”作用，就是要更好地发挥卡奥斯的对外赋能作用，推动企业、行业实现高质量发展。

当前，数字经济成为国家稳增长促转型的重要引擎，海尔从传统的家电企业转型成为开放的生态系统，旗下工业互联网平台卡奥斯更是深度融合跨行业、跨领域、跨区域的资源和能力，打破数据、技术、资源的孤岛，将自身蓬勃的“灯塔力量”转化为可拓展的“灯塔经验”，已赋能11家工厂入选“灯塔网络”。

“灯塔经验”的不断外溢，是海尔在数字化转型上的厚积薄发。从2007年国家提出“推进信息化与工业化融合”，海尔就开始探索数字化转型升级，成为我国最早探索工业互联网的企业之一；2017年，国家提出要大力推进工业互联网创新发展，海尔在同年正式推出卡奥斯工业互联网平台，如今已连续五年稳居工信部跨行业跨领域工业互联网平台榜首。

卡奥斯开创了“与大企业共建，与小企业共享”的生态赋能模式，链接企业90万家、服务企业超15.8万家。打造了“城市可破题、区域可推广、全国可借鉴”的“1+N+X”工业互联网赋能模式，该模式不仅在青岛、淄博等多地成功复制运用，已逐渐推广到安徽芜湖、四川德阳、江西景德镇等地，以更高的效率配置资源，构筑起跨行业、跨领域、跨区域的数字化赋能新范式,为城市数字经济发展打造数字底座。

在“千年瓷都”景德镇，由卡奥斯联合当地政府打造的全国首个陶瓷行业工业互联网平台，汇聚超1.5万条陶瓷资源数据，吸引1万家产业服务商，300余位陶瓷大师，及3000余家全国陶瓷产业链上下游企业入驻，通过“一网六中心”功能架构，该平台形成促进产业发展的“产业云脑”，全面赋能陶瓷产业订单、设计、制造、采购、物流、交易等各个环节，让景德镇走上数字化的新起点。

卡奥斯不断构建数字经济新生态，释放生态价值，目前已覆盖家电、电子、机械装备、汽车、化工等15个行业生态，发挥带头作用，让更多行业、更多企业受惠、增长和创新，实现自身、行业、社会的多方共赢。

(责编：曹淼、杨迪)

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