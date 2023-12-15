原标题：网易游戏与华为达成鸿蒙合作

12月15日，网易游戏宣布与华为就鸿蒙生态达成合作，将基于HarmonyOS NEXT启动鸿蒙原生应用开发。

随着主流游戏引擎和第三方游戏插件纷纷宣布完成鸿蒙原生适配，HarmonyOS NEXT已具备一定的游戏工业化能力。同时，华为游戏中心PGS提供了支持HarmonyOS NEXT适配的工具和服务，可以有效地提高游戏鸿蒙化效率。在双方技术合作层面，鸿蒙软硬协同的特性和方舟图形引擎可以有效提升游戏渲染效果、降低游戏能耗、优化游戏性能。此外，基于鸿蒙分布式技术、原生智能等方面能力，相关产品可以实现将鸿蒙超级终端虚拟化为游戏手柄，为用户带来跨端联动等更多元的交互玩法和创新的游戏体验。

自今年华为开发者大会宣布鸿蒙生态游戏先锋计划以来，累计已有60多家游戏伙伴加入鸿蒙生态的合作，超过50款游戏已经完成了鸿蒙原生应用开发，呈现出“鸿蒙千帆起”的景象。随着更多游戏伙伴的加入，鸿蒙游戏品类和内容日益丰富，鸿蒙的领先技术与高品质的游戏内容融合，进一步推动游戏产业工业化和精品化发展，为游戏产业可持续发展提供了坚实有力的支撑。

(责编：曹淼、杨迪)

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