12月12日，2023（第四届）中国互联网基础资源大会在北京举办。本届大会以“深耕网络基础，共赴数实融合”为主题，由中国互联网络信息中心主办，中国科学院计算机网络信息中心、中国工业互联网研究院、中国互联网协会联合主办，人民邮电报社承办。

国内外知名院士和业界专家聚焦互联网基础资源领域，共同研讨深入实施创新驱动发展战略，加快推动数字技术与实体经济深度融合，以互联网和数字经济高质量发展赋能新型工业化。相关科研院所学者、企业代表、域名注册管理和服务机构代表、IP地址分配联盟会员代表等受邀参会。

中国互联网络信息中心主任刘郁林介绍，互联网基础资源支撑了我国互联网近30年来的高速发展。当前，互联网日益成为推动发展的新动能，互联网基础资源的枢纽和基石作用更为凸显。应努力打造互联网基础资源领先优势，激发互联网创新活力，助推数实融合，赋能千行百业，支撑新型工业化加快发展。

“.手机”注册管理机构负责人李晖认为，域名是我国互联网基础资源的重要组成部分，以域名系统为代表的互联网基础资源管理是网络安全建设的基石，关系数字经济发展全局，是构建数字经济安全体系不可或缺的一部分。其中，以“.中国”、“.手机”等为代表的中文域名实现了线上线下中文品牌的统一，为互联网海量资源和服务提供了方便中国互联网网民识别、记忆、传播的标识。下一步将按照《“十四五”信息通信行业发展规划》中明确提出的“完善中文域名应用环境，进一步推动中文域名推广应用”为总体部署，与业界共同推动中文域名高质量发展。

与会人士也表示，移动互联网的迅猛发展使得APP应用大行其道，但APP应用里大部分数据传输都是通过带有域名的接口调用实现的；即使未来进入Web3.0时代，人工智能AI、元宇宙等多元化的数字应用同样离不开域名这个“门牌号码”的寻址指引。

中国互联网基础资源大会已成功举办三届，集中展示了互联网基础资源领域的新技术、新产品、新成果和新服务，成为业内备受瞩目的行业盛会。大会通过发布行业成果、交流先进经验、研讨热点话题等，聚焦互联网基础资源领域技术发展新趋势，激发互联网基础资源发展新动能，进一步推动数字经济与实体经济深度融合，助力推进新型工业化，加快建设制造强国和网络强国。

(责编：董童、吕骞)

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