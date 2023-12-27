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淘宝公布年度十大商品 虚拟商品首次入选

2023年12月27日08:28 | 来源：环球网
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原标题：淘宝公布年度十大商品 虚拟商品首次入选

12月25日，淘宝公布2023年度商品榜单，《孙子兵法》、酱香拿铁、涿州图书加油包、“爱因斯坦的脑子”、演唱会定制灯牌、马面裙、洞洞鞋、“玲龙一号”核能充电宝、乌梅子酱、辅酶Q10共十件商品入选。

据了解，年度十大商品榜单延续多年，每年淘宝都根据当年的热搜指数、热销趋势公布一份入围名单，经过网友投票、媒体专家评审等多轮程序后，正式发布十件最具代表性的热销商品。

在今年的入选商品中，“爱因斯坦的脑子”独树一帜，也是历年来首个入选淘宝年度商品的虚拟商品。这是淘宝上近年兴起的一种情绪价值服务产品：卖家把爱因斯坦头像的图片挂在商品页上，通常标价几毛钱，号称拍下这个链接就能“自动长脑子”。本质上，这是年轻人给自己加油打气、或者朋友们互动图开心的“小仪式”。

以“爱因斯坦的脑子”为代表的虚拟商品已经在淘宝上形成了一条小而美的“赛道”。据报道，每到考试季，“爱因斯坦的脑子”在淘宝上就会迎来销量高峰。此前网友提名的“淘宝年度十大商品”入围商品中，除了“爱因斯坦的脑子”，虚拟蚊子、骂醒恋爱脑等同样是虚拟商品，“虚拟蚊子”更是淘宝上年销量“100w+“的“明星单品”，足见这类新奇商品的人气。

虚拟商品广受欢迎，背后是新一代年轻人特有的消费偏好，积极寻求自我调试，重视情绪疗愈成为他们应对内心挫折的新思路。

中国社会科学院财经战略研究院研究员、教授魏翔借用经济学中的“松弛指数”，来解释这一消费现象：松弛指数可以简单地视为通胀率和失业率的倒数，这个指数较高且相对稳定时人们的经济感受就会舒缓。2023年随着失业率增幅的缓步下降和通胀水平的走低，松弛指数再度走强。于是热销的商品不再单纯的是文创、运动衣等“鼓劲产品”，而是充满了情绪价值的服务型商品。入选淘宝年度十大商品的“爱因斯坦的脑子”就表明了这一点。

谈及淘宝年度十大商品，人民在线总编辑单学刚认为，其背后是消费者与社会热点最密切的互动：网民在自媒体平台上追逐热点，紧接着打开淘宝搜索商品、冲进淘宝店铺或者直播间激情下单，一连串行为已然成为了一套自然连贯动作。

而淘宝中小商家通过敏锐洞察、积极创新，接住了这些热点的“泼天流量”。如此次入选年度商品的乌梅子酱，原本是市场上极少存在的商品，李荣浩的同名歌曲走红后，淘宝内“乌梅子酱”搜索量暴增了200倍，不少淘宝商家连夜开发、上架产品，收获一波生意爆发；汉服商家“织造司”深耕马面裙赛道多年，今年的马面裙热带动店铺销量创新高；《狂飙》热播期间，《孙子兵法》在淘宝大卖，随后《狂飙》原著小说一度在淘宝卖断货，淘宝上的一批图书商家迎来了一轮增长……

“在与社会热点话题互动的过程中，淘宝已然成为社会热点流量转化的‘终点站’，将流量转化为销量，发挥着促进内需的作用。”单学刚说。

(责编：曹淼、杨迪)
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