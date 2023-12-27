人民网北京12月27日电 （记者杨曦）国家统计局今日发布数据显示，1—11月份，全国规模以上工业企业实现利润总额69822.8亿元，同比下降4.4%，降幅比1—10月份收窄3.4个百分点。11月份，规模以上工业企业实现利润同比增长29.5%。

国家统计局工业司统计师于卫宁表示，11月份，随着宏观政策效应持续显现，国内需求逐步恢复，工业生产加快回升，工业企业效益持续改善，主要呈现以下特点：

工业企业利润增长明显加快。1—11月份，全国规模以上工业企业利润同比下降4.4%，降幅较1—10月份收窄3.4个百分点，延续3月份以来逐月收窄走势，利润降幅年内首次收窄至5%以内。从当月看，工业企业利润加快回升，加上投资收益相对集中入账，11月份规上工业企业利润同比增长29.5%，增速较10月份明显加快，利润已连续4个月实现正增长。

工业企业营收连续5个月回升，带动利润加快恢复。工业生产加快回升，产销衔接水平同比提高，推动企业营收持续改善。1—11月份，规上工业企业营业收入同比增长1.0%，增速较1—10月份加快0.7个百分点。其中，11月份规上工业企业营业收入同比增长6.1%，增速较10月份加快3.6个百分点，连续5个月回升，有力带动企业利润增长。

近六成行业利润增长，八成行业利润增速回升。1—11月份，在41个工业大类行业中，有24个行业利润同比增长，利润增长面为58.5%，较1—10月份扩大14.6个百分点；有33个行业利润增速较1—10月份加快或降幅收窄、由降转增，利润回升面为80.5%，较1—10月份扩大7.3个百分点。

装备制造业利润增长加快，拉动作用增强。随着产业链升级深入推进，装备制造业发展动能积聚壮大，利润持续增长。1—11月份，装备制造业利润同比增长2.8%，增速较1—10月份加快1.7个百分点，拉动规上工业利润增长0.9个百分点，较1—10月份提高0.6个百分点。其中11月份当月装备制造业利润由降转增，增速为16.2%。分行业看，1—11月份，汽车行业受产销加快、出口较快增长等因素带动，利润增长2.9%，增速较1—10月份加快2.4个百分点；电子行业受新产品发售、订单增加等因素带动，累计利润降幅收窄7.0个百分点，且当月利润由降转增，明显改善；铁路船舶航空航天运输设备、电气机械行业累计利润分别增长22.3%、17.2%，延续年初以来的较快增长态势。

原材料行业利润降幅明显收窄，对规上工业利润改善贡献较大。1—11月份，原材料制造业利润同比降幅较1—10月份收窄8.5个百分点，带动规上工业利润降幅收窄1.8个百分点，是贡献最大的行业板块。分行业看，1—11月份，钢铁行业受下游需求回暖叠加低基数等因素共同作用，利润同比增长2.76倍；有色行业利润增长21.8%，利润由降转增；化工行业利润降幅较1—10月份收窄4.3个百分点，其中11月份利润增长26.7%。

电气水行业利润增速继续加快。1—11月份，电力、热力、燃气及水生产和供应业利润同比增长47.3%，增速较1—10月份加快7.3个百分点。其中，受宏观经济持续向好、迎峰度冬电力保供等因素推动，发、售电量增长明显加快，叠加燃料价格同比下降、成本降低等因素，电力热力生产和供应业利润增长58.2%。

不同类型企业利润均有改善，私营企业利润由降转增。助企暖企政策持续发力显效，经营主体效益总体改善。1—11月份，规上工业企业中，国有控股、外商及港澳台商投资企业利润同比降幅较1—10月份分别收窄3.7和1.5个百分点；私营企业利润增长1.6%，今年以来首次由降转增；大、中、小型企业利润降幅分别收窄3.0、2.8和4.7个百分点。

企业单位成本持续下降，利润率明显提高。企业生产销售加快，规模效应不断增强，助力企业单位成本下降、利润率提高。11月份，规上工业企业每百元营业收入中的成本为83.92元，同比减少0.62元，连续5个月同比减少；营业收入利润率为7.15%，同比提高1.29个百分点，连续4个月同比提高。

企业资金周转状况有所改善。企业产销衔接状况改善、营收能力持续提高，有助于加快库存周转和资金回笼。11月末，规上工业企业产成品存货周转天数较10月末减少0.1天，应收账款平均回收期较10月末减少0.2天。

“总体看，1—11月份工业企业利润呈现加快恢复态势。下阶段，要深入贯彻落实中央经济工作会议精神，着力扩大国内需求，激发各类经营主体活力，大力推进新型工业化，不断增强内生动力，持续巩固工业经济恢复基础，进一步推动工业经济回升向好。”于卫宁说。

图片来源：国家统计局官网

(责编：杨曦、吕骞)

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