原标题：以高水平金融供给助力实体经济高质量发展——浙商银行金融服务升级打造“善本金融”新生态

随着中央金融工作会议和中央经济工作会议相继召开，银行业明确了明年的工作重点和方向。

就在近日，浙商银行“贯彻中央金融工作会议精神 践行善本金融系列活动”落下帷幕。重磅出台惠企惠民十五条举措；全国首个“善行资本公益联盟”成立；“善本金融”落地大湾区；科创企业全图景服务方案全面升级……

一场场焕新发布折射出向善初心背后，浙商银行以高水平金融供给助力实体经济高质量发展的决心和行动力,从社会价值向度重塑金融价值定位。

正如浙商总会金融服务委员会主任，浙商银行党委书记、董事长陆建强所说：“通过这些活动，焕新的不仅仅是金融的服务功能，更重要是金融的价值和金融人的站位和格局，真正把金融服务的落脚点放到经济的高质量发展和社会真正得到实惠上来。”

惠企惠民 措施机制全面焕新

2023年中央金融工作会议强调，要优化资金供给结构，做好科技金融、绿色金融、普惠金融、养老金融、数字金融“五篇大文章”，疏通资金进入实体经济的渠道。

金融如何切实提高服务实体经济质效？随着日前一系列创新探索和实践成果密集落地，浙商银行以实际行动给出了答案——

11月27日，作为“贯彻中央金融工作会议精神 践行善本金融系列活动”的首场发布，浙商银行重磅推出的惠企惠民十五条举措，突显“善”的价值导向，从落实五大领域收费减免、持续推动小微企业纾困帮扶等方面，推进“浙银善标”工作机制落地、助力金融强国建设。

据悉，浙商银行强化顶层机制构建，将通过科技赋能、数字化转型提升经营效率和服务能力，把更多的金融资源投向高端制造业、高科技、绿色、普惠等领域符合“善标”的客户群体，并给予利率优惠，通过发挥金融的放大器功效，营造“金融向善”和“客户向善”同向同行的氛围。

陆建强表示：“中央金融工作会议召开后，我们第一时间学习研究，提出‘善本金融’，从社会价值向度重塑金融价值定位，确立服务功能性作为第一性，把善的基因嵌入各类场景中，积极为高质量发展提供助力。”

值得一提，以“开放、链接、融合”为总思路，本次发布会焕新升级了六大核心服务场景99项功能，覆盖生态互联、资产入池、出池融资、跨境融合、集团财管、客户体验等六方面，多项细化功能为业内首创。

而作为降低企业融资成本、有效盘活金融存量资源的具体措施，浙商银行全新打造的“善融”资产池品牌正式发布，成为一大亮点。

据了解，“善融”资产池聚焦企业生产经营管理场景，通过进一步开放资产池业务体系，对接企业管理系统、他行业务系统、三方供应链金融平台、央行电票等公共服务平台，并将金融顾问服务嵌入资产池，从而为高质量发展构建资源集成、互相赋能、共促善行的生态圈。企业通过池化方式盘活沉淀资源，可减少20%左右的传统融资；使用池项下创新贷款产品，平均期限较普通贷款少91天。

聚焦共富 构建“慈善金融生态圈”

“金融和企业家是改革开放受益最大的行业和群体，如何推动这两股重要力量主动作为，在共同富裕的中国式现代化新征程上‘双向奔赴’，是当下需要思考的重大课题。”在11月28日举行的金融助力企业家善行联席会议上，陆建强的一番话引发了业内专家的共鸣。

此次联席会上，由浙商总会金融服务委员会、浙商银行等17家单位共同发起，全国首个“金融助力企业家善行”的非营利、公益性慈善金融综合服务平台“善行资本公益联盟”在杭州成立。

当日，浙商银行携手浙商金汇信托，联合发布金融助力企业家善行计划的核心服务品牌“善本信托”，首批33家企业签署了善本信托意向书。

“相较于‘一捐了之’，善本信托的内核是关注社会和谐，以资本向善引领企业向善，推动企业家深度参与社会治理和文化传承。”作为首届善行资本公益联盟会长，陆建强认为，这种慈善模式是可持续的，开启了金融助力企业家善行的大门，探索出一条企业家社会价值实现之路。

联盟成立后，将推动实施善本信托工程围绕企业自身产业生态、企业家出生地和企业所在地三大场景，重点打造传统民生保障、社会治理创新两类慈善项目。

区别于一般的慈善模式，“善本信托”主要的特点在于有企业家自主的慈善财产运营管理，可靠的慈善资产保值增值，丰富的慈善资产应用场景，阳光透明的慈善资产托管服务。同时，由浙商银行提供金融增值服务，为契合“浙银善标”的客户持续赋能。

“企业家参与善行联盟，在实践中给了企业家很重要的财富升维的路径和机会。”浙江省人民政府原党组成员郑宇民表示：“善本信托体现了财富的四个觉悟，具有重要的社会意义、时代意义和企业家成长的意义。”

服务升级 “向善”价值实现同频共振

曾凭着一张人才证书和一份商业计划书，就拿到浙商银行发放的首笔500万元信用贷款，让企业度过了最困难的时刻——多年过去，每每提及此事，浙江华医健康产业发展有限公司董事长杨光华博士仍十分感慨：“浙商银行‘金融向善’的初心与我们学成归来、创业报国的一腔热血是一致的。金融服务人才的做法，更是为科技创新铺好了金融沃土。”

这样的案例不胜枚举。数据显示，截至今年11月末，浙商银行人才银行已累计服务高层次人才超3000户，提供融资余额近180亿元。

12月12日，杭州举行“智汇科创善行未来”科技金融服务发布会，浙商银行通过服务升级跑出智汇科创“加速度”的最新成果登场。

发布会现场，浙商银行围绕科技金融服务“向善”新生态，重磅启新科创企业全图景服务方案，正式发布科创积分贷；联合浙江大学发布人才金融生态指数，成立“科技金融服务生态圈”联盟，共筑科技金融服务生态圈，以对新科技、新赛道、新市场的金融支持，切实助力金融强国建设。

根据焕新科技金融服务方案，浙商银行聚焦企业初创、取得订单、引入创投等10大场景，配套推出16大科技系列金融产品，不仅优化迭代的传统优势产品“人才支持贷”“科创共担贷”等，还创新推出业内领先的“科创积分贷”“科创激励贷”等特色产品，为企业提供“全方位、全链条、全周期”综合金融服务，以金融智慧助力科创企业步入发展快车道。

而作为本次活动的创新之举，浙商银行携手浙江大学推出全国首个用于衡量城市人才金融生态的量化模型——“人才金融生态指数”，通过量化评价企业科技创新能力和人才生态情况，引导各类创新资源助力科技发展。业内人士评价称，该指数的发布，为人才金融发展、创新人才服务方案提供了更丰富的工具，有助于打造人才金融服务“风向标”。

“银行必须坚决践行好国家战略，大力发展科技金融责任在肩”。浙商银行行长张荣森介绍，近年来，浙商银行将科技金融排在第一位，全面垒好经济周期弱敏感资产压舱石，从“新”“全”“专”“久”四方面逐渐形成了特色和优势。截至目前服务科技企业超13000户，融资余额超2000亿元，成为科技企业的伴跑者、链接者、助力者。

有目共睹的是，随着“贯彻中央金融工作会议精神 践行善本金融系列活动”的推进，从浙江探索到湾区先行，如“金融向善先行示范基地”在深圳揭牌；“善本金融 湾区先行”金融服务仪式启动。“善本金融”提供的金融服务中国式现代化的新范式，在长三角与粤港澳之间实现了同频共振。

当好服务实体经济的主力军，银行业正在行动。新的一年，随着金融向善理念不断向全国推广并渐成趋势，发轫于金融回归本源初心，浙商银行以善本金融助力金融强国建设，践行科技金融等中央“五篇大文章”，直击当前金融领域薄弱点，为助力经济高质量发展持续打造金融供给侧改革的全新样本。

(责编：曹淼、杨迪)

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