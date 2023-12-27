原标题：马上消费董事长赵国庆参加重庆市委经济工作会议，建言献策科技创新与人才发展

12月26日，重庆市委经济工作会议举行。马上消费金融股份有限公司(下称马上消费)董事长赵国庆受邀参加会议，就科技创新、人才引进、高质量发展等建言献策。他提出重庆当前发展要解决人才可得性问题，建议重庆抢抓大模型产业与技术的发展机遇，提升科技影响力。

未来，马上消费将一如既往坚持高质量发展，增加技术投入，引进研发人才，加大研发力度；推出减免息费措施和优惠活动，激发消费活力，助力扩大内需；提升碳账户受益规模，加大无纸化办公力度，落实绿色金融发展要求；提升用户体验，为更多信用白户建立信用记录，为普惠金融发展做出积极贡献。

谈科创：抢抓大模型发展机遇 提升重庆科技影响力

会上，赵国庆在发言中表示，“马上消费作为新一代AI驱动的数字金融机构，深知党中央高度重视民营经济的发展。”

立足于重庆西部金融中心、科技创新高地的战略布局，作为全国首个大模型联盟——重庆大模型联盟理事长单位，赵国庆建议重庆抢抓大模型产业与技术的发展机遇，联动国家工信部、科技部等部委举办峰会、论坛、大赛等，提升重庆市科技影响力。

据了解，在科技创新领域，马上消费已经跑出了加速度。公司拥有人工智能等领域专利1623项，在重庆金融领域排名第一，并自主研发1000余套核心技术系统。获得了中国智能科学技术最高奖的吴文俊人工智能科学技术奖和国家知识产权优势企业称号。

今年，马上消费发布了全国零售金融领域首个大模型“天镜”，先后入选省部级重大科技项，荣获重庆市专利奖、申请发明专利100余项(其中国际PCT近10项)，被收录于中国人工智能系列白皮书《大模型技术(2023年)》。不仅如此，马上消费还携手信通院共同发布国内首个金融行业大模型标准、参编IEEE全球首个金融风控大模型标准。

“天镜”大模型还取得了一系列荣誉：《基于大模型驱动的智能客服平台》上榜工信部移动互联网应用服务能力提升优秀案例名单、荣膺中国人工智能产业发展联盟(AIIA)十大潜力应用案例、《金融大模型智能服务平台关键技术研发及应用》成功入选重庆市科技局2023 年度技术创新与应用发展重大专项，也是人工智能领域唯一上榜的金融机构，助力打造具有重庆辨识度和全国影响力的国家人工智能先导区市域范例。

马上消费注重产学研一体化建设，和中科院、南开大学等全国知名高校、科研院所共建了20个产学研联合创新实验室，实现“11121”科技创新平台布局，即建设1个国家级科研平台、1个国家级博士后工作站、1个国家企业技术中心、2个省部级重点实验室以及1个重庆市技术创新中心。

接下来，马上消费也将紧密围绕重庆“416”科技创新战略布局和“1458”科技创新工作体系，持续引进高端科研人才，持续推进原始创新，突破一些核心技术，有效助力新重庆建设。

谈人才：解决人才可得性问题 打造新一代人工智能人才培养基地

科技是第一生产力、人才是第一资源、创新是第一动力。在赵国庆看来，重庆现阶段要解决人才的可得性问题。“只要有好的发展土壤和体制机制，就能够吸引人才。人才纷至沓来，科技创新的动能有了，问题也就迎刃而解了。”

马上消费，正是解决人才可得性的企业样本。该公司是重庆第一家持牌消费金融机构，8年前创立之初重庆在此领域的人才较少，公司加大引才力度，为人才成长保驾护航，解决了可得性问题。如今，马上消费拥有3200多名员工，其中2200余名为科技人才，占全部人数超70%。

为何科研人才占比如此之高？得益于马上消费在解决人才可得性之上，解决了人才定义权问题。“要用自己成功的商业模式，重新定义自己、定义行业、定义自己在行业中的位置，这样培养出的人才是符合时代的人才。” 赵国庆说。

他透露，下一阶段马上消费将借势重庆良好的营商环境和发展机遇，用好‘前店后厂’的模式，把东部优秀人才引到西部，同时扩大应届生的招聘规模，加大企业内循环培养人才，打造新一代人工智能人才培养基地。

(责编：曹淼、杨迪)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经