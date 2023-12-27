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国家数据局解读：“以数字经济促进共同富裕大有可为”

2023年12月27日14:30 | 来源：人民网
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人民网北京12月27日电 （记者申佳平）据国家数据局消息，为推动数字技术和实体经济深度融合，不断做强做优做大我国数字经济，通过数字化手段促进解决发展不平衡不充分问题，推进全体人民共享数字时代发展红利，助力在高质量发展中实现共同富裕，国家发展改革委、国家数据局近日印发《数字经济促进共同富裕实施方案》（以下简称《实施方案》）。

《实施方案》的出台有何背景？总体目标是什么？又有哪些务实举措？国家数据局有关负责人日前就《实施方案》回答记者提问时作出回应。

“做大蛋糕”“分好蛋糕”

以数字经济促进共同富裕大有可为

“通过研究，我们认为以数字经济促进共同富裕大有可为。”该负责人指出，当前，我国发展不平衡不充分问题仍然突出，需要加快构建新发展格局，着力推动高质量发展。其中，发展数字经济是把握新一轮科技革命和产业变革新机遇的战略选择，契合在高质量发展中促进共同富裕的目标要求。

一是有助于推动经济实现高质量发展，推动“做大蛋糕”。大数据、人工智能等新技术赋能千行百业，推动传统产业数字化转型向高端化、智能化发展。过去十年，智能制造试点示范项目生产效率平均提高48%，产品研制周期平均缩短38%，产品不良品率平均降低35%；

二是有助于提升初次分配公平性，推动“分好蛋糕”。数字基础设施促进“接入平等”，截至今年6月，我国互联网用户超10亿人，普及率达76.4%，农村地区普及率超过60%。丰富的软件工具供给助力“能力平等”，数字化工具更加易用、费用更低，缩小了使用者之间的“能力鸿沟”。数据要素的流通应用为“机会平等”创造新可能，为各类创新主体参与新业态、创造新价值提供平等机会；

三是有助于推动共享社会发展成果，缩小“四大差距”。数字基础设施的规模化普及，有助于实现数据和信息的高效流动，有助于培育农村特色产业，促进农民增收致富，为农业现代化增动力、添活力，服务乡村振兴。新产业新业态新模式不断涌现，创造出更多的就业岗位，提供多样化就业机会。“互联网+社会服务”将促进教育、医疗等领域优质资源数字化供给、网络化共享，推动基本公共服务更加普惠。

对标对表、明确目标

助力在高质量发展中实现共同富裕

该负责人表示，《实施方案》的总体考虑是通过数字化供给、网络化共享、智能化服务等手段，促进解决发展不平衡不充分问题，推动共享社会发展成果，缩小区域、城乡、群体、基本公共服务等方面差距，推进全体人民共享数字时代发展红利，助力在高质量发展中实现共同富裕。

该负责人指出，《实施方案》全面贯彻党的二十大精神，基于以发展数字经济缩小“四大差距”助力共同富裕的总体考虑，以政策举措实施的阶段性特点和成效划分，明确了到2025年和2030年的发展目标。

一是对标对表未来五年“居民收入增长和经济增长基本同步，劳动报酬提高与劳动生产率提高基本同步，基本公共服务均等化水平明显提升，多层次社会保障体系更加健全”等主要目标任务，发挥数字经济促进共同富裕的积极作用，到2025年，通过不断丰富务实举措，点上强化政策供给，在缩小“四大差距”方面作用显现；

二是对标对表到“居民人均可支配收入再上新台阶，中等收入群体比重明显提高，基本公共服务实现均等化，农村基本具备现代生活条件，社会保持长期稳定，人的全面发展、全体人民共同富裕取得更为明显的实质性进展”等中长期目标，更好发挥数字经济在促进共同富裕方面的引领作用，到2030年，形成一批典型案例和创新成果，面上形成政策联动，在加速弥合“四大差距”等方面取得实质性进展。

四个方面务实举措

以发展数字经济缩小“四大差距”

该负责人介绍，《实施方案》从缩小“四大差距”出发，提出了在推动区域数字协同发展、大力推进数字乡村建设、强化数字素养提升和就业保障、促进社会服务普惠供给等四方面务实举措。

一是协调推进数字产业升级和转移，推动缩小区域差距。强化以数字基础设施夯实普惠接入基础，夯实数字经济促进共同富裕发展网络基础。强化以数字化产业链促进区域间产业协同，提升区域间产业协同力度，支持中小微企业加快转型。强化以东西部协作加大欠发达地区帮扶，支持东西部地区加强数字经济产业互补、技术协作、人员互动，实现地区间产业资源优化配置。

二是协调推进数字乡村建设和治理，推动缩小城乡差距。加快以数字兴农促进产业振兴，推进农村数字基础设施建设，大力发展智慧农业，促进数字技术与乡村产业深度融合。加快以数字人才赋能乡村建设，培育壮大新农人队伍，持续提升农民数字素养与技能。加快以数字治理促进宜居宜业，推动“互联网+社会服务”向乡村延伸，深化数字治理应用，提升乡村治理效能。

三是协调推进数字人才培养和就业保障，推动缩小收入差距。聚焦以数字素养与技能提升增强人才红利，持续丰富优质数字资源供给，不断完善教育和培训体系，提升全民数字素养与技能。聚焦以信息无障碍强化弱势群体保障，持续推动各类应用开展适应性改造，探索建立数字技术无障碍的标准和规范，提升弱势群体数字使用能力。聚焦以常态化监管制度助力灵活就业者保障，完善新就业形态劳动者权益保障，适当放宽就业帮扶政策条件。

四是协调推进优质资源供给和网络化共享，推动缩小基本公共服务差距。着力促进优质数字教育资源共享，支持开展面向欠发达地区的数字教育资源开发和服务，促进优质教育资源的普惠共享。着力强化远程医疗供给服务能力，发展远程医疗，带动提升基层医疗卫生机构诊疗水平，实现优质医疗资源共享，更好普惠群众。着力提升养老精准服务水平，发展数字化养老服务，满足社交、康养、生活服务等多层次、多样化需求。着力完善数字化社会保障服务，加快社保“跨省通办”，推进社保经办数字化转型，拓展社保卡“一卡通”应用，推动社会保障服务均等化普惠化。

该负责人同时表示，为保障任务举措有序推进，《实施方案》还提出了加强组织领导、强化要素保障、建立评价体系、加大宣传力度等四方面保障措施。

(责编：申佳平、吕骞)
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