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业内聚焦以提升新质生产力打造现代新国企

2023年12月27日17:34 | 来源：人民网
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人民网北京12月27日电 （记者孙阳）新质生产力的提出，为国资国企面向产业前沿领域及早布局，打造现代新国企，确立了新的方向和起点。

着眼未来，国有企业如何抓重点、补短板、再升级？日前，多位专家学者、国资国企管理者及全国国资国企系统创新团队代表围绕“打造现代新国企·提升新质生产力”的主题，在由《国企管理》杂志、中国企业管理研究会国企改革与发展专业委员会主办的2023(第九届)国企管理年会上展开深入研讨交流。

财政部原副部长朱光耀表示，中央经济工作会议明确把推进中国式现代化作为最大的政治，聚焦经济建设这一中心工作和高质量发展，强调要抓住一切有利时机，利用一切有利条件，看准了就抓紧干，能多干就多干一些，努力以自身工作的确定性应对形势变化的不确定性。

朱光耀认为，要特别注意欧盟今年10月1日实施的碳边界调节机制带来的影响；另外，联合国气候变化公约明确提出，要确保2050年实现近零排放，同时决定在2030年把可再生能源翻两倍。这些要求以新型能源的不断发展推进“双碳”目标实现。

国企管理智库理事长、国务院国有重点大型企业监事会原主席季晓南表示，探索和构建新型政企关系，既是新时代新征程推进国家治理体系和治理能力现代化的内在要求，也是实现国企高质量发展和建设世界一流企业的必然要求。他从五个方面进行了深入阐释：第一，政企关系影响甚至决定着国企的发展方式、公司治理、经营机制和布局结构，这是建立新型政企关系的现代新国企的理论逻辑；第二，加快构建新发展格局，要求更好地发挥国企在我国现代化建设中的骨干和支撑作用，这是建立新型政企关系的现代新国企的时代逻辑；第三，深入推进国企改革深化提升行动，对国企提出了许多新要求新任务，这是建立新型政企关系的现代新国企的现实逻辑；第四，处理好国企与政府的关系，对国企的发展具有极为重要的影响，这是构建新型政企关系的现代新国企的底层逻辑；第五，实现国企管理创新要求，这是构建新型政企关系的现代新国企的内在逻辑。

国务院参事杜莹芬认为，中国企业应当结合中国的制度环境和企业发展历史基础，在吸收、消化、创新基础上，积极探寻迈向世界一流企业的有效路径：一是强调数字驱动的智能化生产运营；二是强调数字资产的新型财务；三是强调与企业战略相契合的战略性人力资源；四是强调与企业战略全过程深度融合的数字化转型；五是以中国式现代化引导国有企业深化改革。

“通过国企管理年会这样的平台，不断总结、提炼国有企业管理创新和技术创新经验，展示现代新国企样本，不仅有助于丰富和拓展国有企业创新发展理论内涵，还必将引领带动更多的企业大胆创新、勇于实践，为加快形成新质生产力贡献国企力量。”《国企管理》杂志出版人、中国轻工业出版社党委书记王献新表示，管理创新与涵盖产品创新和工艺创新的技术创新协同联动、相互促进，才是衍生出“新质生产力”的源泉。

中国企业管理研究会会长黄速建表示，新一轮国企改革深化提升行动正在深入推进。围绕价值创造提高核心竞争力，围绕服务国家战略增强核心功能，是此轮改革的两大重点，目的是打造更有活力、更高效率的现代新国企。新质生产力的提出，为打造现代新国企在思想观念和具体行动上提供了根本遵循。

中国社会科学院经济研究所所长黄群慧表示，提升新质生产力，要把握现代化产业体系六方面的基本特性。第一，先进性。现代化产业体系顺应新一轮科技革命和产业变革的趋势，产业转型升级符合高端化、数字化、绿色化、服务化方向；第二，协同性。在产业结构向高级化、合理化演化中，各类生产要素有机组合、各类企业高度协同、各产业之间有效配合；第三，完整性。我国目前是世界上制造业体系最为完备、规模最大的国家，在供给端有强大的生产能力；第四，包容性。在产业体系形成中，要先立后破，不是把所有传统产业都当成低端产业简单退出，应该有序推进其转型升级；第五，开放性。要建设互利共赢、多元平衡、安全高效的全面开放的现代化产业体系，深度参与全球产业分工和合作，不断增强我国国际经济合作和竞争新优势；第六，安全性。把产业链供应链风险在可控范围内，对链条上的各环节、主体、要素具有控制力和影响力，确保产业链供应链平稳运行。

(责编：王震、吕骞)
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