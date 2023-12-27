一箭四星！快舟一号甲成功发射天目一号气象星座19-22星
2023年12月27日18:35 | 来源：新华社
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12月27日，我国在酒泉卫星发射中心使用快舟一号甲运载火箭，以一箭四星方式成功将天目一号气象星座19-22星发射升空，卫星顺利进入预定轨道，发射任务获得圆满成功。
12月27日14时50分，我国在酒泉卫星发射中心使用快舟一号甲运载火箭，成功将天目一号气象星座19-22星发射升空，卫星顺利进入预定轨道，发射任务获得圆满成功。新华社发（汪江波 摄）
天目一号星座19星、20星、21星、22星是由中国航天科工所属系统公司研制，主要用于提供商业气象数据服务。星座建成后可实现全球全天候海洋、大气层、电离层的立体化、一体化业务探测。
就在两天前，我国在酒泉卫星发射中心同一工位，使用同款快舟一号甲运载火箭，成功将天目一号气象星座11-14星送入预定轨道。
执行此次发射任务的快舟一号甲运载火箭，是由航天科工火箭技术有限公司推出的一款小型固体运载火箭，主要为300公斤级低轨小卫星提供发射服务，具有飞行可靠性高、入轨精度高、准备周期短、保障需求少、发射成本低等特点。（记者宋晨）
(责编：袁勃、赵欣悦)
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