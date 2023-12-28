原标题：广发银行服务乡村振兴新路径 “金融+慈善”关注青少年心理健康

12月26日，在共青团广东省委员会、茂名市委、市政府的指导下，“广发希望慈善基金”携手广东省青少年发展基金会在茂名市高州根子第一中学举行了“听见南粤成长之声”乡村青少年心理健康帮扶计划发布会暨广发希望慈善基金茂名慈善行仪式。据悉，今年以来，广发银行以广发希望慈善基金成立15周年为契机，联合广东12355青少年综合服务平台发起了“乡村青少年心理健康帮扶计划”，旨在通过在乡村学校开展12355进校园系列活动，提升乡村青少年心理健康水平，助力“百千万工程”。本次活动得到了茂名市委市、政府的大力支持。

乡村青少年心理健康需各方共同关注

“爸爸妈妈今年过年又不回来，他们是不是不爱我了”、“担心考试发挥不好，几天睡不好觉”、“在学校总是被人欺负”、“好朋友最近和别人走得很近，觉得自己特别失败”、“好像碰到诈骗了，钱都没了，不敢回家”、“妈妈一点都不理解我，我做什么都是错的”、“又考砸了，不想读书了，想去外面闯闯”……这些复杂多样的来电求助，正是广东12355青少年综合服务平台(以下简称12355平台)日常心理咨询工作之一。据了解，12355平台是一个面向青少年提供心理咨询、法律咨询、困难救助等线上线下公益服务的综合平台，六年来共计服务青少年超200万人次。

乡村地区心理教育资源匮乏、心理教育观念相对滞后，加上缺失的家庭照料及错位的家庭沟通，乡村青少年心理健康问题较其他青少年群体有其独特性，需社会各方重点关注。

一直以来，广发银行茂名分行积极践行金融央企成员单位的责任担当，积极探索“金融+乡村振兴”发展新模式，大力支持“百千万工程”，累计投入帮扶资金200多万元，资助各帮扶点建成了“广发路”“广发渠”“广发党建广场”等设施建设，多措并举推动乡村振兴工作结出累累硕果。广发希望慈善基金“乡村青少年心理健康帮扶计划”走进茂名，进一步丰富了茂名分行支持乡村振兴举措。广发银行茂名分行将继续做好“乡村青少年心理健康帮扶计划”桥梁搭建，关注乡村青少年心理健康，以爱之名护航乡村青少年健康成长，以“金融+慈善”力量打造茂名分行支持乡村振兴工作特色。

“金融+慈善” 助力乡村学校有心也有力

如何用慈善链接社会爱心，各方共同发力为乡村青少年心理健康构筑起防护屏障？近年来，广发希望慈善基金在做好自身公益服务的情况下，不断探索“金融+公益”的特色运营模式。

2023年，广发希望慈善基金持续关注乡村教育，夯实帮扶力量，探路乡村青少年心理健康领域，与广东共青团12355平台深度合作,发起“乡村青少年心理健康帮扶计划”，提升乡村青少年心理健康水平，促进青少年身心健康发展。

据悉，“乡村青少年心理健康帮扶计划”将会在广发银行的乡村振兴重点帮扶地区深度推广，通过组建心理咨询师团队赴乡村学校进行心理健康宣讲和筛查，增强乡村学生心理健康意识；同时开展乡村教师的心理教育培训，提升乡村教师的专业水平。项目是广发信用卡在乡村青少年教育领域的一次重要尝试和创新，也是广发信用卡关注乡村教育和青少年健康问题的一次升级和深化。

12月26日，乡村青少年心理健康帮扶计划发布会仪式在茂名市高州市根子第一中学举行。广发希望慈善基金相关负责人表示，“青少年心理健康帮扶计划”首批落地茂名多所乡村中小学，通过心理筛查、心理讲座、教师培训、个案帮扶、书信陪伴等专业的培训和实际的陪伴关爱,助力茂名乡村学校建立完善且常态化的心理健康教育模式，促进青少年身心健康全面发展。

15年关爱乡村青少年成长

以公益方式回馈社会，是企业的责任与社会担当，也是广发银行价值观非常重要的一部分。自2008年以来，广发银行与中国青少年发展基金会共同设立了“广发希望慈善基金”，以“点燃希望，照亮人生”为宗旨，开展了多项公益项目。15年来，广发希望慈善基金始终坚守乡村教育帮扶初心，爱心足迹遍布全国26个省份，募款总额超1.1亿元，开展30余类公益项目，累计改善35万名师生的学习、工作及生活状况，和社会各界共同守护乡村青少年的童心未来。

从改善乡村学校的教育条件和环境，推出希望厨房、图书馆、音乐教室等多个项目；到关注和扶持特色文化，打造“好好运动”、“好好唱歌”等特色案例；再到关注青少年心理健康，启动乡村青少年心理健康帮扶计划，广发希望慈善基金的公益探索一直在不断丰富和完善。良好的教育条件和环境是乡村教育振兴的基础，从坚持“美育”到探索“心育”，以美育树立文化自信的力量、以心理健康帮扶塑造健全人格，筑牢青少年心理健康屏障，是乡村教育振兴的更高追求，也是广发希望慈善基金持续深耕的方向。

乡村振兴既要塑形，也要铸魂。作为高质量赋能乡村教育，助推乡村振兴的“排头兵”，广发银行将金融善意融入银行业务经营血脉，不断探索“金融+慈善”的特色运营模式，通过广发希望慈善基金点亮乡村青少年的成长之路，让教育之火照亮乡村振兴，为谱写新时代乡村全面振兴新篇章贡献金融智慧与慈善力量。

(责编：曹淼、杨迪)

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