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乡村行·看振兴系列报道

河北唐山迁西县：变“猫冬”为“充电” 农家书屋充实村民的“精神粮仓”

人民网记者 李栋
2023年12月28日10:48 | 来源：人民网
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当前正值冬季农闲时节，在河北唐山迁西县兴城镇新杨峪村，村民们一改在家“猫冬”的习惯，结伴来农家书屋“充电”已成了每日的“必修课”。

宣讲员讲的起劲，村民听的认真。这次，做为宣讲员的新杨峪村村党支部书记杨春文以“书香文化润民心”为主题，结合当地生活中的实际案例，与大家分享既富口袋又富脑袋的重要性，掌声不时地小小的农家书屋里响起。

《养殖知识普及》《增产技术心得》……书架上的各类书籍，成了村民们的“精神粮仓”，众人一致认为，“目的就是为来年增收致富夯实理论基础。”

乡村振兴，既要塑形，也要铸魂。文化振兴是乡村振兴的重要内容和有力支撑。把文化元素融入美丽乡村建设，既丰富了农民群众精神文化生活，也涵养了文明乡风，塑造着乡村的文明新风貌。

“用‘家常话’讲身边事，向农村党员宣讲党的好政策，不仅老百姓对政策理解更深，自己本身也收获很多。”杨春文说，以后将继续示范带头，尽自己的力量为老百姓服务。

近年来，迁西县以农家书屋为载体，以“书香文化”打造乡风文明宣传新高地，积极引导广大群众学习新知识，助力乡村振兴建设新发展。

据介绍，当地依托417个农家书屋，以“细、小、微、实”为切口，通过书屋课堂、庭院宣讲等多种形式，开展各类宣传宣讲活动，把农家书屋逐渐变成文明的风向标和移风易俗的新阵地。今年以来，迁西县共开展此类活动800余场，受众4万余人。

“在分享过程中，大家聊家常、讲政策、谈体会、话感悟，原本枯燥的阅读学习、理论宣讲，在拉家常式的过程中变得通俗易懂，书屋真正成了大家学文化、长技能、强本领的‘精神粮仓’。”杨春文说。

(责编：杨曦、吕骞)
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